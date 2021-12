2022 – das Jahr der starken Frauen in den Kirchen?

Die Zeichen standen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) schon im Frühjahr auf Veränderung: Los ging es mit der Wahl der Regensburgerin Anna-Nicole Heinrich zur Präses der EKD-Synode – eine Personalie, die weniger Schlagzeilen machte, weil eine Frau an der Spitze der bundesweiten Kirchenversammlung steht, sondern weil eine 25-Jährige die bisherige Präses Irmgard Schwaetzer (79 Jahre) ablöste.

Ein junges Gesicht an der Kirchenspitze ist durchaus nicht selbstverständlich, gemessen am Mitgliederschwund und Nachwuchsmangel der Kirchen. Deshalb wünscht sich die 25-Jährige auf BR-Anfrage für das kommende Jahr: "Ich erhoffe mir von meiner Kirche, die zahlenmäßig kleiner wird, dass sie sich selbstbewusst auf den Weg ihrer Transformation macht. Ich wünsche mir, dass wir als Christ:innen mutig über unseren Glauben sprechen, sagen, was er uns gibt und so andere begeistern."

EKD-Vorsitzende Kurschus: Liebe und Besonnenheit

Im Herbst wählte die EKD Annette Kurschus zur neuen Vorsitzenden der EKD – nach Margot Käßmann die zweite Frau an der Spitze evangelischen Kirche in Deutschland. Die Präses der westfälischen Landeskirche folgte damit auf den bisherigen Vorsitzenden, Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Kurschus galt nicht zuletzt wegen ihrer ausgewogenen Wortwahl und Predigtfähigkeit als Favoritin, entsprechend formuliert sie auch ihren Wunsch für die Kirche im neuen Jahr: "Meine Hoffnung ist, biblisch gesprochen, dass Lahme gehen, Verblendete sehen und Taube hören, dass Gefangene befreit, Kranke geheilt und Trauernde getröstet werden und dass Armen das Evangelium, also die gute Nachricht, gesagt wird." Dafür bräuchten die Kirchen "den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, damit wir wissen, wann wir wo gefragt sind, und was wir dafür hier und jetzt tun können."

Wunsch nach mehr Gemeinsamkeit in der katholischen Kirche

In der katholischen Kirche ist noch nicht abzusehen, ob es überhaupt einmal einen weiblichen Klerus geben wird. Dafür hat sich die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) ausgesprochen: Irme Stetter-Karp folgte auf Thomas Sternberg an die Spitze der katholischen Laienvertretung, die auf dem Synodalen Weg von ZdK und Deutscher Bischofskonferenz unter anderem für die Weihe von Frauen zu Diakoninnen und Priesterinnen eintritt.

Stetter-Karps Wunsch an ihre Kirche steht auch im Zeichen der Synodalität, also des gemeinsamen Auf-dem-Weg-Seins: "Kirchenpolitisch setze ich insbesondere auf den Aufbau dauerhafter synodaler Arbeitsformen und hoffe auf eine konsequente Ausrichtung an der befreienden Botschaft – im Interesse einer glaubwürdigeren Kirche." Für die Gesellschaft erhoffe sie sich, "dass wir es gemeinsam schaffen, die coronabedingt verschärften Spannungen zu verringern und dem wachsenden Rechtsradikalismus Einhalt zu gebieten."

Synode des Papstes erstmals mit weiblicher Stimmberechtigten

Während sich auf dem Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland bereits eine Mehrheit für die Öffnung von Frauen in Weiheämtern abzeichnet, ist noch offen, was ein analoges Projekt des Papstes auf Ebene der Weltkirche ergeben wird. Im Oktober ging es los mit einer auf zwei Jahre angelegten Weltsynode, an der sich alle Ortskirchen beteiligen sollen.

Die Fäden laufen in Rom zusammen – und zwar bei einer Frau als Untersekretärin: Mit der französischen Ordensfrau Nathalie Becquart hat damit auch erstmals eine Frau die Möglichkeit, bei einer Synode abzustimmen. Ihr Wunsch an die Kirche: "Dass sie im neuen Jahr mehr zu einer hörenden Kirche wird, voll von Gebet und Beziehung, eine inklusive Kirche, in der alle Brüder und Schwester in Christus gehört werden und eine Stimme haben."

Deutsche Hilfswerke der Kirche mit weiblichen Spitzen

An der Spitze der kirchlichen Hilfswerke stehen seit diesem Jahr ebenfalls neue, weibliche Spitzen. Mit Eva Maria Welskop-Deffaa ist erstmals eine Frau und Nicht-Theologin Präsidentin des deutschen Caritas-Verbandes. "Ich wünsche mir für 2022 neuen Elan gegen das alltägliche Wegschauen und gegen die Teufelskreise der Lebensrisiken von Menschen, die sich gegenseitig verstärken", sagt Welskop-Deffaa auf BR-Anfrage.

Als Beispiel nennt sie Immobilien, auch im Besitz der Kirchen, die "zur Überwindung der Obdachlosigkeit" beitragen müssten.

"Brot für die Welt"-Präsidentin pocht auf globale Impfgerechtigkeit

Für die neue "Brot für die Welt"-Präsidentin Dagmar Pruin steht indessen die Corona-Situation vor allem in benachteiligten Ländern im Fokus: "Ich hoffe darauf, dass wir auch im kommenden Jahr für den biblischen Auftrag von Frieden und Gerechtigkeit – in unserer Zeit ganz besonders für die Impfgerechtigkeit – eintreten werden."

Die Menschen im globalen Süden litten besonders unter der Pandemie. "Und wir haben die Verantwortung, aber auch die große Chance, sie im Kampf gegen das Virus mit allen Kräften zu unterstützen", so die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks mit Blick auf die Herausforderungen und Chancen im Jahr 2022.