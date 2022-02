Kirche und Missbrauch: Wer sind Benedikts Freunde?

Auf gute Freunde ist Verlass, für sie springt man in die Presche, hält den eigenen Kopf hin. Das zeigt sich auch in einer aktuellen Debatte. Nämlich in der um den ehemaligen Papst Benedikt XVI. und die - wie er sagt - versehentlich getätigte falsche Aussage in seiner 82-seitigen Stellungnahme zum Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei WSW.

Benedikt: Fünf Freunde mit "Sorgfalt und Hingabe"

Vergangene Woche äußerte sich Benedikt dazu in einer von seinem Privatsekretär Georg Gänswein verlesenen Stellungnahme: "Dieser Fehler, der bedauerlicherweise geschehen ist, war nicht beabsichtigt und ist, so hoffe ich, auch entschuldbar."

"Es ändert nichts an der Sorgfalt und an die Hingabe an die Sache, die den Freunden selbstverständliches Gebot war und ist." Stellungnahme von Benedikt XVI.

Dann geht Benedikt zum Angriff über: "Dass das Versehen ausgenutzt worden ist, um an meiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln, ja mich als Lügner darzustellen, hat mich tief getroffen."

Kritik an Benedikt wird als böswillige Medienkampagne gesehen

Ein Narrativ, das sich durch das Pontifikat von Benedikt XVI. zieht: Wann immer er für theologische Aussagen oder kirchenpolitische Entscheidungen in der Kritik stand – sprachen er oder seine Berater mit Blick auf die Kritik von einer böswilligen Medienkampagne.

In diesem Fall geht die Verteidigung noch weiter: Fünf "selbstlose" Freunde, wie Benedikt seinen Privatsekretär und seine vier Anwälte nennt, sind für ihn in die Presche gesprungen und haben auch für das "Versehen" bei der Abfassung der Stellungnahme die Verantwortung übernommen.

Was wusste Erzbischof Ratzinger über Missbrauchstäter?

Benedikt holt in seiner Stellungnahme weiter aus und erläutert, wie es aus seiner Sicht zu dem Fehler gekommen sei: "Bei der Riesenarbeit jener Tage, der Erarbeitung der Stellungnahme, ist ein Versehen erfolgt, was die Frage meiner Teilnahme an der Ordinariatssitzung vom 15. Januar 1980 betrifft."

Auf dieser Sitzung an jenem 15. Januar 1980 wurde entschieden, den wegen pädophiler Übergriffe im Bistum Essen auffällig gewordenen Priester H. eine Therapie im Erzbistum München zu ermöglichen. Damaliger Erzbischof war Kardinal Joseph Ratzinger, der spätere Papst. Schon zu Beginn des Missbrauchsskandals im Jahr 2010 stellte sich die Frage: Was wusste er über die Vorgeschichte des Priesters? Hat er mit vertuscht?

Vermutungen, die Benedikts fünf Freunde in den 82 Seiten gegenüber den Münchner Gutachtern der Kanzlei WSW abstreiten. Der ehemalige Papst trage keine Verantwortung. Denn er habe nichts von der Vorgeschichte des Priesters gewusst und sei bei der entscheidenden Sitzung nicht dabei gewesen. Eine Behauptung, die im Nachhinein korrigiert werden musste, denn die Gutachter konnten nachweisen: Joseph Ratzinger war damals eben doch anwesend.

Stellungnahme: Diese Freunde haben Benedikt geholfen

Vergangene Woche nun ließen dessen Rechtsberater wissen: Gelogen oder bewusst falsch ausgesagt hätten weder der ehemalige Papst noch sie selbst. Einer von Benedikts Anwälten ist Professor Stefan Mückl, Staatskirchenrechtler an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom sowie an der Universität Freiburg und Priester der Personalprälatur Opus Dei.

Mückl hatte die alleinige Akteneinsicht vom Erzbistum München zur Bearbeitung der Fragen der WSW-Gutachter an den emeritierten Papst und erklärte: "In meiner Zusammenfassung dieser Akteneinsicht, hatte ich vermerkt: Bei der Sitzung vom 15. Januar 1980 war anwesend der Erzbischof und abwesend der Generalvikar." Diese Information sei dann in einem der weiteren Bearbeitungsschritte "unabsichtlich vertauscht" worden.

Ein "Übertragungsfehler" heißt es im Faktencheck, den Stefan Mückl zusammen mit den anderen drei Rechtsberatern des emeritierten Papstes verfasst hat. Das sind der österreichische Kirchenrechtler Helmuth Pree, der an der LMU München lehrt, der Kölner Medienrechtsanwalt Carsten Brennecke und der Kirchenrechtler Stefan Korta, der lange das Ressort Recht im Erzbistum München und Freising leitete.

Fehler passiert ausgerechnet dem mit dem Fall vertrauten Mann

Ausgerechnet Stefan Korta soll der Übertragungsfehler passiert sein, was Beobachter kaum glauben können. Das Recherchezentrum Correctiv und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" haben festgestellt, dass Korta die Personalakten zum Fall H. bestens kennen müsste, in denen sich auch ein Hinweis auf besagte Ordinariatssitzung findet.

Korta leitete nach 2010 die Voruntersuchung für das Voruntersuchungsverfahren des Erzbistums München und Freising gegen den pädophilen Priester. Doch Stefan Mückl verweist auf die seither vergangene Zeit: "Das Voruntersuchungsverfahren ist abgeschlossen worden 2012, das sind bald zehn Jahre her. Und es ist schlichthin unmöglich, dass jemand, der eine Akte gelesen hat, nach zehn Jahren noch jedes Detail präsent hat, das für seine Untersuchungszwecke gar nicht von Relevanz gewesen ist." Es sei schließlich damals nur darum gegangen, festzustellen, ob der Priester H. hinreichend verdächtig war, eine Straftat begangen zu haben.

Kirchenrechtler: Merkwürdige Verteidigungstaktik

Die Erklärung für Kortas "Übertragungsfehler" sei Verteidigungstaktik und als solche legitim – aber merkwürdig, sagt der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier. Er finde das "ganze Drumherum doch sehr merkwürdig". Schließlich habe man anfangs stark betont, dass Ratzinger bei der Sitzung nicht dabei gewesen sei. "Und dann kommt die Kanzlei mit diesem Protokoll und sagt: Nein, hier steht aber drin, dass er dabei war und dann räumt man das ein."

"Das ist eben eine Strategie, die nicht nur hier in diesem Gutachten verfolgt wird, sondern insgesamt. Auch die Bischöfe, die in der Kritik stehen, räumen immer nur das ein, was nicht mehr zu bestreiten ist." Kirchenrechtler Georg Bier

Eine Strategie, die wiederum dem Schutz der Institution oberste Priorität gebe und nicht dem Opferschutz. Damit werde eine Haltung kultiviert, aus der heraus viele Kleriker Missbrauch vertuschten.

"Rechtsberater lenken von Missbrauchsfällen ab"

Vorwürfe richten die Freunde des ehemaligen Papstes dagegen vor allem an die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl. In einem "Spiegel"-Interview wirft Anwalt Carsten Brennecke von der Kölner Kanzlei Höcker den WSW-Gutachtern vor, den Anwälten Joseph Ratzingers das Aktenmaterial nur digital zur Verfügung gestellt zu haben und zu kurze Bearbeitungsfristen gesetzt zu haben.

Georg Bier hält dies "für eine der Nebelkerzen, die hier geworfen werden". Es würde eben nicht über die Fälle geredet, über die zu reden wäre, nämlich über die Fälle von sexualisierter Gewalt und die Mitverantwortung eines ehemaligen Erzbischofs von München und Freising. Stattdessen werde darüber geredet, wie unmöglich es doch gewesen sei, in so kurzer Zeit ein so umfangreiches Aktenmaterial sichten und dann dazu Stellung nehmen zu müssen.

Freunde Benedikts auch am Kölner Missbrauchsgutachten beteiligt

Relevant ist in diesem Zusammenhang auch: Es ist nicht das erste Mal, dass zumindest drei Freunde Joseph Ratzingers mit der Kanzlei WSW zu tun haben. Carsten Brennecke von der Kölner Kanzlei Höcker zum Beispiel. Die Kanzlei berät nicht nur den Ex-Papst, sondern auch Prominente wie Heidi Klum, den türkischen Präsidenten Erdogan und die AfD.

Doch Brennecke war auch einer der Anwälte, die beim Erstellen des Kölner Missbrauchsgutachtens beratend tätig waren. Die Kirchenrechtler Helmuth Pree und Stefan Korta waren sogar offiziell Teil des Gutachter-Teams der Kölner Kanzlei Gercke. Ihr Gutachten ist das zweite in Köln, nachdem Kardinal Rainer Maria Woelki sich entschieden hatte, das zunächst von der Münchner Kanzlei WSW erstellte Gutachten nicht zu veröffentlichen.

Sollte Gutachten die Versäumnisse der Bischöfe klein halten?

Eine Konstellation, die zu denken gebe, sagt Kirchenrechtler Georg Bier und stellte die Frage, "ob daraus nicht abgeleitet werden könnte, dass das Gercke-Gutachten für Köln mit einer bestimmten Perspektive erstellt worden ist. Nämlich der Perspektive, die Versäumnisse der Bischöfe und anderen Kleriker möglichst klein zu halten und klein zu reden."

Am Ende bleiben fünf selbstlose Freunde, ein Versehen und viele Fragen, wie es dazu kam.