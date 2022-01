Kirche und Geld: Steuereineinnahmen schrumpfen durch Corona

Noch sind sie zahlreich und riesig, die Kirchtürme in Bayern. Sanierung und Erhalt verschlingen jedoch beträchtliche Summen, so auch in der 3.500 Seelen-Gemeinde St. Joseph in Tutzing. Fünf Kirchen gibt es hier. Allein die Dachsanierung und das anschließende Streichen der Kirche am See kostete im letzten Jahr 650.000 Euro, sagt Tutzings Pfarrer Peter Brummer. Und noch geht die Rechnung auf: "Wir kommen ganz gut zu Recht mit unserem Geld, aber das geht natürlich nur, wenn die Eigenbeteiligung da ist."

Gemeinden müssen immer mehr Geld selbst aufbringen

Knapp die Hälfte der Sanierungskosten musste die Gemeinde in den vergangenen Jahren selbst schultern. Stetig sind dabei die Handwerkerkosten gestiegen. Tutzing ist kein Einzelfall. Bayernweit müssen tausende Kirchen saniert werden, doch zugleich verringern sich die Einnahmen der Kirchen durch Kirchenaustritte und Corona-Krise.

Kirchensteuereinnahmen 2020 gesunken

2020 seien deswegen seit langer Zeit die Einnahmen aus der Kirchensteuer gesunken, sagt Thomas von Mitschke-Collande. Ging es bisher nur um die richtige Verteilung der Mittel, so müsse man jetzt insgesamt mit weniger auskommen, so der Kirchensteuerexperte: "Zwar ist das noch kein großes Finanzproblem, da es vorübergehend ist, aber es ist doch eine gewisse Vorwegnahme, auf das was langfristig auf beide Kirchen zukommen wird."

Langfristig muss gespart werden

Doch es bleibt bei den Kirchen Sparen auf hohem Niveau. Durch die Kopplung an die Einkommenssteuer ist die Kirchensteuer ein Garant für gute Einnahmen der Kirchen. So sind seit 2001 elf Millionen Menschen aus der Kirche ausgetreten. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer stiegen jedoch im gleichen Zeitraum von jährlich 8,6 Milliarden auf zwölf Milliarden Euro.

Dieser Trend werde sich auch nach der Corona-Krise fortsetzen, prognostiziert Thomas von Mitschke-Collande. Doch zugleich würden auch die Ausgaben entsprechend stark steigen, so dass die Kirchen langfristig sehr wohl sparen müssten.

Was kann weg und wo kommen Spenden her?

Für einen Sparkurs gebe es zwei Ansätze, so Mitschke-Collande: "Inwieweit kann ich alternative Finanzierungsquellen vor Ort generieren, das Zweite ist aber auch, wie muss ich meine personelle und bauliche Infrastruktur an die langfristige Entwicklung der zurückgehenden Anzahl der Gläubigen anpassen." Das bedeutet: Weniger Kirchen, weniger Personal. Zudem müssen die Kirchengemeinden in Zukunft noch mehr Spenden sammeln, das weiß auch Pfarrer Brummer von St. Joseph in Tutzing.

In Tutzing läuft es finanziell gut

Das sei für die Gemeinde das Thema der nächsten Jahre, so der Pfarrer. "Wir müssen entscheiden, welche der Kirchen, der Immobilien müssen reduziert werden und wie kann man eigenverantwortlich mit dem Geld arbeiten und wie kann man die Leute gewinnen, die Kirche zu unterstützen."

In Tutzing am Starnberger See läuft es mit dem Spendensammeln. Die Gemeinde ist lebendig. Wenn das Gemeindeleben funktioniere, dann seien die Menschen auch bereit zu geben, so sieht es Pfarrer Brummer.