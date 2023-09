Wohnungen statt Gotteshaus: Eine Kirche verzichtet auf ihr Recht

Zukünftige Nutzung vieler kirchlicher Gebäude noch offen

Kirchlichen Gebäuden einem sinnvollen und sozialen Zweck zuführen: Dass das nicht immer funktioniert, musste auch Pfarrer Schomers schon erlebt. Die Pfarrverwaltung in Trostberg wird in einigen Jahren vom Pfarrzentrum in das dann neu renovierte Pfarrer-Huber-Haus umziehen. Dann stünde das Pfarrzentrum leer. Auf dem Grundstück hätte sich Pfarrer Schomers beispielsweise ein Ärztehaus gut vorstellen können, mit einer Sozialwäscherei und anderen Angeboten. Doch Schomers hat das Projekt nach einiger Zeit wieder verworfen. Da das Pfarrzentrum, anders als die Marklwiese nicht der Pfarrkirchenstiftung gehört, sondern der Pfarrpfründenstiftung, haben Pfarrei und Ortspfarrer da eigentlich keine großen Handlungsmöglichkeiten. Letzten Endes entscheidet über das Pfarrzentrum das Ordinariat des Erzbistums München und Freising.

Dort sei man laut Schomers seinen Plänen gar nicht mal abgeneigt gewesen, trotzdem hätten die Realisierung des Projektes, die Einbindung aller Stellen, die Bürokratie und die Anträge so viel Zeit in Anspruch genommen, dass das für den Trostberger Pfarrer neben seinen Aufgaben als Seelsorger nicht zu schaffen gewesen wäre. Gänzlich begraben hat Florian Schomers seine Ideen aber noch nicht: Wenn der Umzug der Verwaltung ins Pfarrer-Huber-Haus in ein paar Jahren tatsächlich stattgefunden hat und die Frage aktuell wird, was aus dem alten Pfarrzentrum wird, könnte er sich durchaus vorstellen, seine Pläne nochmal aufzugreifen.

Nicht nur in Trostberg, auch im Erzbistum München und Freising steht das Thema Immobiliennutzung ganz oben auf der Agenda. Davon könnten langfristig auch Kirchengebäude direkt betroffen sein. "Ob es so drastisch wird wie in England, dass aus einer Kirche eine Turnhalle, eine Disco oder eine Bücherei wird, werden wir sehen", sagt er. "Aber wir müssen uns mit der Vorstellung anfreunden, dass auch sakrale Gebäude anders genutzt werden."