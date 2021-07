vor 18 Minuten

Kirchliche Jugendarbeit: Endlich geht es wieder los

Die Inzidenz in Bayern sinkt und immer mehr sind geimpft, sogar Jüngere. Nach eineinhalb Jahren Warten ist deshalb endlich auch kirchliche Jugendarbeit wieder möglich, so wie bei der Christlichen Arbeiterjugend in Kirchberg im Bayerischen Wald.