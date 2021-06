Kirche goes green - Bischöfe werben für Bewahrung der Schöpfung

Um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen brauche es eine sozial-ökologische Transformation, so der Münchner Wirtschaftsethiker Johannes Wallacher. Wie das gelingen kann, wurde in einer rund 60-seitigen interdisziplinären Studie verfasst, die die Bischofskonferenz bei Ökonomen, Politik- und Klimawissenschaftler, Theologen und Philosophen in Auftrag gegeben hat. Johannes Wallacher, Präsident der Münchner Hochschule für Philosophie, hat die Expertengruppe geleitet. "Wenn wir das richtig angehen, diesen Wandel, dann ist das eine realistische Zukunftsoption, die auch neue Chancen für ein umfassenderes Verständnis von Wohlstand bietet," sagt er bei der Präsentation der Studie in Berlin.

Kirche wirbt für "sozial-ökologische Transformation"

Die katholische Kirche gehört zu den größten Grund- und Immobilienbesitzer im Land, die Bischofskonferenz richtet sich mit dem Appell zum Umdenken deshalb vor allem an die eigenen Kirchenmitglieder, etwa der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick:

"Wer sagt: Ich glaube an Gott, den Schöpfer der Welt, der muss auch etwas für die Bewahrung der Erde tun. Wir werden nur im Wort glaubwürdig, wenn wir es in der Tat sind. Es ist auch noch viel Luft nach oben und wir müssen hier weiter dran bleiben, damit wir nicht nur die anderen auffordern alles zu tun, was unsere Schöpfung bewahrt." Ludwig Schick, Bischof der Erzdiözese Bamberg

Kirchengemeinden sollen mit gutem Beispiel vorangehen

Mit gutem Beispiel voran geht die Kirche beispielsweise in der St. Korbinians Gemeinde in Unterhaching bei München. Klimaneutral ist hier bereits das Pfarrheim, dank Ökostrom und den Einbau einer neuen Heizung. Jetzt plant die Umweltgruppe der Pfarrei die Generalsanierung der Kirche – hin zur Klimaneutralität. Möglich wird das durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher und vor allem Kirchenpfleger Hermann Mader. "Wir wollen für die Enkelgenerationen die Schöpfung bewahren. Wir haben Verantwortung für die Kindergeneration, für die Enkelgeneration und die kommenden Generationen. Das ist Ansporn, wir stehen vor so riesen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz."

Vor Ort in der Gemeinde anfangen. Im Denken, bei sich selbst. Nur so gelingt Wandel, davon ist auch Erzbischof Ludwig Schick überzeugt. "Wenn ich nach Berlin fahre, wie heute, nehme ich die Bahn, und zum Bamberger Bahnhof nehme ich ein E-Auto. Bei uns in der Erzdiözese ist klar, dass alles unter 50 km mit E-Autos gefahren werden muss."

Heißes Eisen: Familienplanung im Hinblick auf Bevölkerungswachstum

Einen wichtigen Beitrag könnten die Religionsgemeinschaften auch dabei leisten, einen maßvollen Lebensstil zu etablieren. Verzicht üben. Und bei der Bremsung des Bevölkerungswachstums, so die Studie. Das "Wie" der Familienplanung ist dort ausdrücklich genannt, und, dass es auch im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum auch Familienplanung geben muss.

Ein innerkirchlich umstrittenes Thema, denn Abtreibung lehne die katholische Kirche zwar ab, auch staatlichen Zwang. Aber Christen müssten sich für die Emanzipation und Bildung von Frauen einsetzen und über Möglichkeiten der Familienplanung aufklären, um das Bevölkerungswachstum etwa in Afrika zu verringern.

Das Papier soll innerkirchlich, aber auch mit Vertretern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft wie beispielsweise der Fridays for Future Bewegung weiter diskutiert werden. Die Deutsche Bischofskonferenz will sich außerdem bei ihrer Herbstvollversammlung mit dem Thema Schöpfungsverantwortung befassen.

