Kirche auf Augenhöhe mit Jugendlichen gestalten

In seiner Rede vor dem Papst und den Bischöfen bezeichnete Thomas Andonie, Vorsitzender des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Ergebnisse aus der aktuellen Missbrauchsstudie als eine Katastrophe: "Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Mexiko, in Australien, in Chile, überall ist es passiert und wir müssen davon ausgehen, dass es weiterhin passiert." Thomas Andonie war von der Deutschen Bischofskonferenz als einer von zwei Jugendvertretern für die Synode ausgewählt worden. Ein wichtiger Punkt war ihm auch die Rolle der Frau. Man könne nicht fünfzig Prozent der Bevölkerung von der Leitung der Kirche ausschließen, so Andonie. "Viele junge Frauen finden aufgrund dieser Ungerechtigkeit in der Kirche keine Heimat mehr."