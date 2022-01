Gut gemeint, aber nicht gut gemacht: zum Kinostart von "The 355"

Gemeinsames Ziel: mehr Frauen in Geheimdienstfilmen

Unterstützt wurde Chastain von Simon Kinberg. Der Filmemacher, der vorrangig Superhelden-Filme aus dem X-Men-Universum realisiert, aber auch das Drehbuch zum Agentenfilm "Mr. & Mrs. Smith" verfasst hat, stieg ebenfalls in das Produzententeam ein. Zudem übernahm er die Regie von "The 355" und schrieb am Drehbuch mit.

Auch er wollte die fehlende Repräsentation von Frauen in Geheimdienst-Filmen beenden. Schließlich hätten sie im realen Leben schon immer an vorderster Front mitgekämpft, so Kinberg.

Angesichts dieses geballten kreativen Engagements und einer Darstellerinnen-Riege, die neben Chastain noch Penelope Cruz, Diane Kruger, Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o und den chinesischen Superstar Fan Bingbing vor der Kamera versammelt, schlummert in "The 355" großes Erfolgspotenzial. Theoretisch. Denn in der Praxis scheitert der Film an den eigenen Ambitionen.

Der heikle Anspruch: Realismus

"The 355" will die Agentinnen nicht als unverwundbare Überfrauen porträtieren, sondern als realistische Personen. Sie reisen also wie Bond zwischen London, Paris, Shanghai und Marrakesch hin und her, fliegen aber nicht Erster Klasse mit Champagner in der Hand, sondern in einem zugigen Frachtflugzeug mit Klappbestuhlung. Sie logieren nicht in Luxussuiten von 5-Sterne-Hotels, sondern operieren in dreckigen Hinterzimmern.

Die mit wackliger Handkamera gefilmten Verfolgungsjagden und Kämpfe bescheren den Agentinnen blutende Wunden und blaue Flecken. Und selbst wenn die Tötungsmaschinen allesamt emotional angeknackst sind, arbeiten sie nach dem Motto 'hart aber höflich'.

Spannung: leider nein!

Während sich der realistische Ansatz in anderen Filmen des Genres als Pluspunkt herausgestellt hat, ist in "The 355" alles eine Spur zu bemüht.

Hinzu kommt: Die todernste Handlung wirkt oft konstruiert und ist voller Logiklöcher, die jegliche Spannung im Ansatz pulverisieren.

Die am Filmende angedeutete Fortsetzung der weiblichen Anti-Bond-Formation folgt hoffentlich erst, wenn all diese Gegenspieler aus den eigenen kreativen Reihen beseitigt sind.