Kinostar David Lynch rät Selenskyj und Putin zu "ein paar Bier"

Die regimetreuen Komiker Wowan und Lexus haben mit ihren Rollenspielen schon viele westliche Prominente hinters Licht geführt: Am liebsten ruft das Duo unter dem Namen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Politikern und Künstlern an und nutzt deren Eitelkeit aus. Jetzt hat es den Hollywood-Regisseur David Lynch erwischt, der wohl tatsächlich überzeugt war, dass ihn der Medienprofi Selenskyj mit einem Anruf bedachte und seine Meinung zum Kriegsgeschehen hören wollte: "Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen zu sprechen."

Blamiert hat sich der 76-jährige Amerikaner ("Twin Peaks", "Mullholland Drive") dabei keineswegs: Er hielt die "Zeit für den Frieden" gekommen und erinnerte daran, dass es doch alle Möglichkeiten dazu gebe. Selenskyj soll sich von entsprechenden Experten beraten lassen. Es sei "einfach lächerlich", nicht zu versuchen, mit dem Gegner zu verhandeln.

Lynch betonte, Selenskyj solle Putin "direkt per Telefon" kontaktieren und ein "gemeinsames virtuelles Abendessen" organisieren: "Besprechen Sie alle Probleme, finden Sie eine effektive Lösung. Stoppen Sie, was gerade passiert."

"Offenbar hat Putin Vorliebe für deutsches Bier"

Was die russischen Medien allerdings amüsierte, war nicht die nachvollziehbare Aufforderung zum Dialog, sondern Lynchs Rat, Selenskyj solle mit Putin anstoßen: "Du solltest ein Bier mit ihm trinken. Sogar ein paar Bier. Beim Biertrinken kann man sich mit Präsident Putin unterhalten. Sprechen Sie mit ihm über Ihre Probleme und Sie werden erkennen, dass Sie beide Menschen seid. Reden Sie mit Putin, denken Sie an die Welt, denken Sie an Freundschaft, denken Sie darüber nach, wie Sie miteinander auskommen und sich gegenseitig helfen können."

Prompt meldete sich ein russischer "Alkoholexperte" zu Wort, der dem russischen Portal "News" verriet, welche Biersorte Putin vermutlich kredenzen werde: Auf jeden Fall eine deutsche, denn der russische Präsident habe ja schon mal mit einem Maßkrug für Fotos posiert und anscheinend gute Erinnerungen an seine Arbeit in Deutschland: "Offensichtlich gibt es bei ihm eine Vorliebe für dieses Getränk. Augenscheinlich mag er nicht [die ukrainische Sorte] Obolon, die man nicht trinken kann."

Lynch wird in Russland mehr geschätzt als Stephen King

Im nationalistischen Portal "Tsargrad" wird David Lynch im Gegensatz zum Thriller-Autor Stephen King als "vernünftig und menschlich" eingeschätzt. Grund dafür: Auch King war von dem Satiriker-Paar geprankt worden und hatte dabei den umstrittenen ukrainischen Politiker Stepan Bandera (1909 - 1959) als "großen Mann" bezeichnet. Der einst in München vom KGB ermordete Emigrant gilt vielen Ukrainern als Nationalheld, den Russen wegen seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg und seiner radikal antisemitischen Haltung jedoch als "Nazi".