Kinos in Bayern: Keine Zeit zu sterben

Sieben Monate, von Anfang November bis in den Mai, waren die Kinos in Bayern geschlossen. Seit dem 10. Mai dürfen sie offiziell öffnen, mit ein bisschen Anlaufzeit machen einige Filmtheater jetzt auch wieder auf – mit Auflagen: Abstandspflicht und Maskengebot.

Mit viel staatlicher Hilfe sind so gut wie alle Kinos durch den Lockdown gekommen, jetzt kommt es aufs Publikum an: bleibt es den Streaming-Diensten treu oder geht es doch wieder ins Kino?

Staatliche Hilfe rettet Kinos

Der neue James Bond "Keine Zeit zu sterben" läuft erst im Herbst an. Den Titel haben sich aber fast alle der über 280 bayerischen Kinos als Motto genommen und machen nach dem Lockdown weiter. Auch wenn sich die Filmbranche deutschlandweit eigentlich geeinigt hat, am 1. Juli zu starten – in Bayern haben viele Filmtheater schon seit Wochen auf.

Thomas Rahnert vom Cinewood in Waldkraiburg meint, das sei dem Publikum nicht zu vermitteln, dass man aufmachen könnte, aber nicht öffne, weil noch nicht alle Filme im Angebot sind. Die meisten Filmstarts gibt es aber erst ab dem 1. Juli.

Rahnert hat, wie viele Kollegen, den Lockdown für Umbauten genutzt: neue Tonanlage, die Elektrik erneuert, die Kasse modernisiert, neue Sessel sind bestellt.

Das ging, weil die Kinobranche vom Staat unterstützt wurde: Neben den Überbrückungshilfen hat allein der FilmFernsehFonds Bayern 2,9 Millionen Euro ausgeschüttet, eine Million mehr als im Vorjahr, und so vor allem Investitionen gefördert. Dazu kam Geld vom Bayerischen Digitalministerium und dem Staatsministerium für Kultur und Medien des Bundes.

Mit Maske und Abstand – und mit Popcorn

Die Kinos öffnen mit Auflagen: Maskenpflicht, Registrierung aller Gäste, Mindestabstand von 1,50 Metern. Für das Cinewood Waldkraiburg heißt das: wenn ein Saal zu einem Drittel voll ist, ist Besitzer Thomas Rahnert froh. Kommt ein einzelner Gast, muss er um dessen Platz 12 Sitze frei lassen.

Dazu kommt: Im ganzen Kino gilt Maskenpflicht. Erst am Platz darf die Maske abgesetzt werden. Das ist wichtig für Rahnert: denn so kann er wenigstens über den Popcorn- und Getränkeverkauf noch ein bisschen dazu verdienen.

Netflix vs. Zimmerschied

Emanuel, Tavi, Stefanie und Alexander wollen sich gleich zwei Filme hintereinander im Cinewood anschauen: Raya und der letzte Drache und danach noch den Horrorstreifen "What Lies Below". Tavi sagt, sie hätten sich so darauf gefreut, endlich wieder ins Kino zu dürfen, dass es jetzt eben gleich das selbst zusammengestellte Double Feature sein muss.

Kinobesitzer Rahnert freut’s – auch, wenn er noch Sorgen hat: seine festangestellten Kräfte hat er halten können, was ihm fehlt, sind die Kartenabreißer, die als Nebenjob bei ihm waren. Die haben sich alle andere Jobs gesucht, jetzt bräuchte er sie wieder.

Ab dem kommenden Wochenende will er mit improvisiertem Open Air Kino starten: Im Hinterhof des Cinewood hat er eine Leinwand aufgespannt und wird dort "Weißbier im Blut" zeigen, den neuen Krimi mit Luise Kinseher, Brigitte Hobmeier und Sigi Zimmerschied.

Überleben mit Verfallsdatum?

Christian Pfeil vom Arena-Kino in München macht erst ab dem 1. Juli wieder auf – er sagt, der Termin sei eigentlich schlecht, Sommer, dazu kommt die Fußball-Europameisterschaft, keine klassische Kino-Saison.

Er meint: In einem halben Jahr werde man sehen, ob das Publikum wie vor Corona in die Kinos strömt – oder sich doch an die Streaming-Dienste gewöhnt hat. Dann erst könne man sagen, wieviele Kinos in Bayern wirklich überlebt haben.