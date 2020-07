Endlich wieder Kinofeeling: eine kleine Kino-Reise durch Bayern

Eine aus Teenagern bestehende Kampfgruppe von Rebellen irgendwo im abgelegenen kolumbianischen Hochland. Der Filmklassiker "Der Herr der Fliegen" trifft auf Werner Herzog. Eine coming of age-Geschichte zwischen Initiationsritualen, Gesellschafts-Parabel und südamerikanischen "Apocalypse Now"-Zitaten. Toller Film. Aber nur sehr wenige Zuschauer verirren sich ins Kino. Im Saal mit 153 Plätzen sind maximal 10 Sitze besetzt. Alltag derzeit in den bayerischen Kinos. Holger Trapp von der Kinoleitung sagt: "Wenn die Leute jetzt ins Kino gehen mit Masken ist das einerseits schon schön zu sehen, aber andererseits ist das sehr ungewöhnlich, weil man nicht so mit den Leuten reden kann wie vorher." Das City Kino ist ein beliebter Treffpunkt Münchner Arthouse-Kino-Liebhaber. Der Kinomann Trapp freut sich nach den langen Tagen der Schließung darauf wieder einmal im großen Saal 1 eine Premiere eines Films feiern zu können und die ist ausverkauft. "Das ist das Feeling, das ich aus den ersten Monaten des Jahres mitgenommen hatte, dass es viele volle Veranstaltungen gab, mit Leuten, die unwahrscheinlich viel Lust aufs Kino hatten: Und dieses Feeling, das kribbelt."

Die Hoffnung: "Es bleibt ja nichts anderes"

Von München in den Westen nach Gauting und an den Starnberger See. Matthias Helwig ist der renommierte Betreiber des mit vielen Preisen ausgezeichneten Breitwandkinos und Leiter des von ihm ins Leben gerufenen Fünf-Seen-Film-Festivals. Von einer Tragödie möchte er nicht sprechen, bei ihm überwiegt Hoffen und Bangen: "Es ist die Hoffnung, dass das Kino wieder bald in den Köpfen der Menschen ist. Dass dies ein sicherer Ort ist. Kein Krankenhaus und kein Superspread-Raum, sondern ein ganz sicherer Raum, der gut durchlüftet ist und in dem man sich wohlfühlen kann. Es ist die Hoffnung, dass sich dies bei den Leuten verfängt. Ob das stattfindet hängt von ganz vielen Faktoren ab: gesellschaftlich, von den Medien, wie das Umfeld ist. Es gibt ganz schreckliche Tage an denen ich wirklich nicht gut schlafe und dann wieder die Hoffnung - es bleibt ja nichts anderes."

Anders als bei Helwig, der seine Häuser mit viel Personal und finanziellem Risiko betreibt ist es im Südosten Bayerns, in Bad Endorf nahe des Chiemsees bei "Marias Kino". Benannt ist es nach der langjährigen Betreiberin Maria Stadler und wird von einem eingetragenen Verein betrieben. Das Haus ist ein Kulturtreffpunkt und weit über die Ortsgrenzen hinaus für sein gutes Programm bekannt. Und: Alle arbeiten ehrenamtlich. Jürgen Bach, ehemaliger Unternehmensberater im Ruhestand, ist seit zehn Jahren hier aktiv, jetzt als Geschäftsführer. Man ist bis jetzt finanziell gut über die Runden gekommen, weil man dem Verein bei der Miete entgegengekommen ist, aber die Coronakrise habe das Kino genauso kalt erwischt wie alle: "Es war die schwierig, die Begeisterung unserer Ehrenamtlichen aufrecht zu erhalten. Aber das Schöne ist, dass viele unserer 'Kinoten' einmal in der Woche vorbeischauen und fragen, wie es es geht. Es ist halt dieses Kinofeeling und zum Glück ist das noch aktiv!"

In den Regionen unverzichtbare Kulturplattformen

Kino in Corona-Zeiten. Gerade im Flächenstaat Bayern sind die Lichtspielhäuser in der Region unverzichtbare Kulturplattformen, Begegnungsorte - sagt Jürgen Bach: "Das zeigen auch die Reaktionen unserer Besucher online und in den sozialen Medien, dass das Kino hier unverzichtbar ist. Es wäre ein totaler Einbruch wenn wir sagen würden: Das wars jetzt!"

Kinofeeling in Bayern. Weiter nördlich liegt das niederbayerische Abensberg, eine schmucke Kleinstadt 30 Kilometer südlich von Regensburg, weithin bekannt durch den Hundertwasserturm des gleichnamigen österreichischen Künstlers, den eine örtliche Brauerei finanziert hat. 14.000 Einwohner, darunter die Familie Kroiß, die seit über 50 Jahren das Roxy Kino führt. Sympathische mittelständische Kinobetreiber, die mit viel Herzblut arbeiten. Gerda Kroiß hat hier eingeheiratet: "Wir sind eine Kinofamilie seit 1956. Mein Mann hat das vererbt bekommen und seit 1996 führen wir das Kino. Unser 24-Jähriger Sohn Alexander ist schon im Betrieb mit dabei, er wird das alles dann mal weiterführen."

Der Lockdown hat die Kroißens mitten im unternehmerischen Umbruch getroffen. Sie bauen am alten Standort nach Abriss des alten 250 Platz Hauses eine neues, modernes Kino, mit vier Sälen. Investieren in die Zukunft. Um den Kinobetrieb einstweilen aufrecht zu halten, waren sie vor einem Jahr mit dem "Roxy" interimsmäßig in eine alte Autowerkstatt gezogen. Die 100 Plätze dort, sagt Gerda Kroiß, sind aber mit den derzeitigen Abstandsregelungen von 1,5 Metern nicht vernünftig zu betreiben, das Kino ist geschlossen. Mitte Juli will Gerda Kroiß wieder aufsperren, der Blick nach vorn. Hoffnungen:

Start des neuen "Eberhofer"-Krimis erst nächstes Jahr

"Meine große Hoffnung ist, dass die Leute Ende Juli, Anfang August wieder ins Kino kommen. An den Regelungen muss sich noch einiges ändern. Meine Befürchtung ist auch, dass einige Kinos das alles wirtschaftlich nicht überleben werden. Und sehr schade ist natürlich das der 'Eberhofer' nicht startet."

Der Eberhofer. Gemeint ist damit der bayerische Bond, wie Johannes Klingsporn, Geschäftsführer des Verbands der Filmverleiher in Deutschland mit Sitz in Berlin die Erfolgsreihe der Rita Falk Buchverfilmungen bezeichnet. Im August hätte der neue Film mit Sebastian Betzel - betitelt "Kaiserschmarrndrama" in die Kinos kommen sollen. Für viele Kinobesitzer in Bayern ein erwartbarer Publikumshit, der Einnahmen garantiert. Doch er wurde vom Constantin Verleih aufs kommende Jahr verschoben, denn bei so wenigen verkaufbaren Sitzplätzen rechnet sich das Ganze nicht.

Doch nicht nur "Kaiserschmarrndrama" wurde verschoben, auch der echte 'neue' Bond startet erst im November, gerade die amerikanischen Majorstudios zögern ihre zugkräftige Ware jetzt auf den Markt zu bringen. Derzeit sind eher die Independent-Verleiher mit 'kleineren' Filmen und Dokus auf dem Angebotsmarkt, erläutert Klingsporn. Blockbuster benötigen auch aus Pirateriegründen weltweit einen day-to-day start – und darauf wird man wohl noch einige Wochen warten müssen.

"Schiefgelaufen, was schieflaufen konnte"

Doch je länger das Warten, umso größer die Verluste. Im Durchschnitt gehen in Deutschland pro Jahr rund 120 Millionen Besucher in die Kinos. Für heuer wäre der Verleiher-Verband froh, wenn es zumindest schon die Hälfte wäre. Davon geht auch Gregory Theile aus, Geschäftsführer der Kinopolis-Kette mit Sitz in Darmstadt und über 140 Leinwänden an 17 Standorten. Er ist nicht glücklich mit der derzeitigen Situation der Branche: "Man kommt damit nur sehr schlecht zurecht. Bei allem Verständnis für den Föderalismus in vielen Bereichen muss man sagen, das an der Stelle, was die Kinos angeht, schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Wir hatten drei Wünsche: eine frühzeitige Kommunikation des Eröffnungstermins, einen einheitlichen Termin und klare Vorgaben und denen man eröffnen darf. Und man muss sagen, besser hätte man uns nicht ignorieren können!"

Kinos vielleicht nicht systemrelevant, aber "humanrelevant"

Auch der Mathäser Filmpalast in München, ein Flaggschiff mit 14 Sälen, darunter mit 800 Plätzen der größte Zuschauerraum in der Landeshauptstadt, gehört zu Theiles Reich. Der Manager beschäftigt bundesweit über 1.000 Mitarbeiter, ist zugleich auch ein Cineast mit Kinofeeling: "Ich habe neulich den schönen Ausdruck Humanrelevanz gehört. Dass Kinos vielleicht nicht systemrelevant sind, aber humanrelevant, ich wünsche mir dass die Kultur anders betrachtet wird als sie es bisher wurde, auch was Fördermaßnahmen angeht."

Bei aller Enttäuschung: Theile pflegt Zweckoptimismus. Vom großen Unternehmen am Ende zurück zum Einzelbetreiber und einem, sozusagen, schwäbischen Kinofeeling. Rudolf Huber ist ein überzeugter Kinomann, der Lichtspieltheater in Bad Wörishofen und in Türkheim im Unterallgäu besitzt. Er spricht aus, was vielen seinen Kollegen und Kolleginnen in Bayern so wichtig ist, trotz der finanziellen Misere:

"Momentan ist's es nicht so, wie es vorher war. Aber ich sehe es eher nicht so pessimistisch. Ich muss halt ein bisschen was von meinem Privatgeld drauflegen, meine Altersversorgung in Anspruch nehmen, aber ich seh das alles sehr optimistisch. Es wird weiter gehen. Klar müssen wir den Gürtel enger schnallen und schauen, wo wir das ein oder andere einsparen können. Aber niemals zu Lasten des Film- und Kinoerlebnisses!"