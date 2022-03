Kinofilm "Aheds Knie" – Nadav Lapids Feldzug gegen Israel

Auch wenn es in Nadav Lapids neuem Film Menschen gibt, die zum Feelgood-Klassiker "Lovely Day" tanzen: Schön ist der Tag, auf den sich die Handlung konzentriert, nur oberflächlich betrachtet. Die Sonne scheint, die Seele brodelt. Schuld sind die nun schon hinlänglich bekannten Feindbilder. der Regisseur ist wütend auf sein Heimatland Israel, wütend auf die Regierung, wütend auf die Duckmäuser – also auch auf sich selbst. In seinem Film "Synonymes", dem Berlinale-Gewinner 2019, hatte diese Wut noch eine poetische Rhythmik. Sie versteckte sich mehr oder weniger verklausuliert in den Geschichten, die die Hauptfigur erzählt. Jetzt, im aktuellen Werk "Aheds Knie", gibt es ungefilterte Emotionen, verbal wie optisch.

"Aheds Knie" ist, wie so oft bei Lapid, autobiographisch geprägt. Hauptfigur X, ein Regisseur und Videokünstler aus Tel Aviv, soll in einer entlegenen Region in Israel einen seiner Filme vorführen. Dafür reist er in ein winziges Wüstendorf in Arava an der Grenze zu Jordanien. Hier gibt es viel Sand, einige Soldaten, wenig Verständnis für seine Kunst, dafür aber ein bekennendes Fangirl: Die stellvertretende Direktorin der israelischen Bibliotheken im Kultusministerium – jene junge Frau, die X in den kulturell dürftig ausgestatteten Ort eingeladen hat.

Autobiografisch geprägte Handlung

Diese Einladung gab es wirklich, ebenso wie die junge Regierungsangestellte und das von ihr wie nebenbei erwähnte Formular, das Lapid unterzeichnen sollte. Dieses untersagte ihm mehr oder weniger deutlich, nach der Vorführung regierungskritische Themen anzusprechen. Fiktiv hingegen ist das Ausmaß der Achterbahnfahrt aus Abscheu und Verzweiflung, in die X gerät. Der Aufenthalt der Filmfigur wird zum Feldzug für die Meinungsfreiheit. Er will das Maulkorb-Gebaren der Regierung in die Medien bringen und beginnt einen Kampf, der tiefe emotionale Wunden reißt.

Auch wenn X eindeutig der Aggressor ist und kaum Sympathiepunkte sammeln kann – die Einblicke in seinen Gemütszustand zeigen, wie sehr sein Heimatland Ursprung all dessen ist. Gegenüber arte erläuterte Lapid: "Ich erzähle immer mit der Absicht, meinem Land eine möglichst starke Ohrfeige zu geben. Und es kommen mehrdeutige Filme dabei heraus, bei denen die Leute sagen: 'Es ist eine Mischung. Es zeigt Liebe, aber auch Hass.' Ich kann aber sagen, dass ursprünglich keine Liebe dahintersteckt."