Kinobranche beklagt schlechteste Zahlen seit 27 Jahren

Das sind keine guten Nachrichten zum Auftakt der Berlinale, dem wichtigsten deutschen Filmfestival. Was sich in den vergangenen Wochen schon andeutete, ist jetzt offiziell. Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters veröffentlichte die Statistik der Filmförderungsanstalt für 2018, und die ist ausgesprochen düster. Die Zahl der verkauften Kino-Karten ging von 2017 auf 2018 um sage und schreibe 14 Prozent zurück. Neben dem sommerlichen Wetter und dem immer stärkeren Serien- und Film-Angebot von Streamingdiensten machen Experten dafür auch die Fußball-WM verantwortlich. Kein einziger Kino-Film kam letztes Jahr auf mehr als vier Millionen Zuschauer, eine Marke, die 2017 immerhin noch von drei Produktionen überschritten wurde.

Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA), äußerte in einer Pressemitteilung: "Das Kinojahr 2018 war schlecht, da gibt es nichts zu beschönigen. Wir hatten ein gutes Mittelfeld, aber die Blockbuster fehlten. Zum Schluss hat das letzte Jahr aber gezeigt, dass Kino nach wie vor erfolgreich sein kann, wenn Qualität und Rahmenbedingungen stimmen. Im vierten Quartal gestartete Filme wie 'Bohemian Rhapsody' und 'Phantastische Tierwesen 2' laufen gut. Und 'Der Junge muss an die frische Luft', erst seit Weihnachten in den Kinos, hat einen sensationellen Start hingelegt und liegt jetzt schon bei knapp 2,8 Millionen Besuchern."

Jim Knopf räumte ab

Vergleichsweise erfolgreich waren "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" mit 3,6 Millionen verkauften Tickets, "Avengers: Infinity Wars" (3,4 Millionen) und "Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust" (3 Millionen). Der Anteil der deutschen Produktionen blieb in etwa konstant (23,5 Prozent), obwohl keine einzige unter die Top Ten kam. Vor allem der Kinder- und Jugendfilm "Jim Knopf & Lukas, der Lokomotivführer" war erfolgreich (1,8 Millionen Zuschauer), sowie "Die Kleine Hexe" (1,6 Millionen). Auch die Tragikomödie "Dieses bescheuerte Herz" von Marc Rothemund über einen Jugendlichen mit einem angeborenen Herzfehler lockte 1,4 Millionen Zuschauer in die Kinos.

Trotz Krise immer mehr Kino-Säle

Durchschnittlich kostete eine Kino-Karte im vergangenen Jahr 8,54 Euro und damit geringfügig weniger als im Jahr zuvor (8,63 Euro). Die Zahl der Filmtheater-Betreiber blieb trotz Krise überraschend stabil: 1171 Kinos zeigten ihre Filme auf 4 849 Leinwänden. Damit gibt es zwar sechs Unternehmen weniger als 2017, in den verbliebenen Kinos jedoch sogar 46 mehr Säle als im Jahr zuvor. Die Hoffnungen der Branche richten sich in den nächsten Monaten nach Auskunft der FFA vor allem auf "Godzilla" (Kinostart 30. Mai), "Men in Black" (13. Juni) und "Star Wars" (19. Dezember). Unter den angekündigten deutschen Filmen könnte Doris Dörries neues Werk "Kirschblüten & Dämonen" (7. März), Til Schweigers Fortsetzung von "Klassentreffen" (26. September) und "Eine ganz heiße Nummer", ebenfalls eine Fortsetzung (3. Oktober), für Umsatz sorgen.