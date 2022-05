Kino-Wunder aus Norwegen: "Der schlimmste Mensch der Welt"

Renate Reinsve spielt Julie, eine junge Frau in Oslo, die wie ein Schmetterling durchs Leben tindert. Talentiert, aber unbeständig. tauscht Partner aus, wechselt Jobs. Sie fängt gern immer wieder von vorn an, ist auf der Suche nach ihrem Platz. Während ihr neuer Freund Aksel, ein 44-jähriger Comiczeichner, schon in einer ruhigeren Phase angekommen ist, glaubt sie in ihrem eigenen Leben nur eine Nebenrolle zu spielen. Bei zu viel Harmonie hilft nur der Cut.

In einer der bezauberndsten Szenen steht die Welt plötzlich einfach still. Das Leben in Oslo hält an. Der Freund friert vor der Kaffeemaschine ein, draußen auf den Straßen sind alle Passanten erstarrt wie bei "Matrix". Und Julie läuft an ihnen vorbei, ans andere Ende der Stadt, in eine Cafeteria, um einen Typen zu sehen mit dem sie eines Nachts mal einen Flirt hatte.

Der Entwicklung des Lebens zusehen

Joachim Trier hat diese schöne Bildidee für das Asynchrone nicht etwa per Computertechnik dargestellt, sondern in seinem auf 35 Millimeter gedrehten Film wie im Theater umgesetzt. Zudem unterteilt er seine kluge Bestandsaufnahme einer Sinnsuche in zwölf formal und unterschiedlich lange Kapitel, kontrastiert Animationssequenzen durch harte Schnitte mit Realszenen, Popsounds und Voice- Over-Kommentaren der Hauptfigur.

"Ich spiele gern mit der Ausgestaltung der Geschichte herum, ich will nicht immer das Erwartbare machen. Wir zeigen eine junge Frau im Lebensabschnitt von Mitte 20 bis Anfang 30, das ist viel Zeit. Mit den zwölf Kapiteln, Prolog und Epilog, laden wir die Zuschauer ein, der Entwicklung des Lebens zuzusehen."

"Gesicht einer ganzen Generation"

Und so folgt man Julie durch ihre Biographie, lernt sie kennen und auch wieder nicht. Trier mixt Komik mit Tragik, Slapstick mit romantischen Momenten - und das alles geht auf. Auch wenn der nahende Tod des einstigen Freundes als kathartischer Moment hinzukommt, nie verliert der Film seine Balance, seinen Charme und seine Leichtigkeit. Und Renate Reinsve, so schrieb man nach der Premiere in Cannes, sei das Gesicht "einer ganzen Generation, jung, schön, melancholisch und unentschlossen".

"Der schlimmste Mensch der Welt" bildet nach "Auf Anfang" und "Oslo, 31. August" nun den Abschluss der filmischen Trilogie Joachim Triers, der darin die sogenannten "Besten Jahre" seziert. Und lässt dabei kaum einen aktuellen gesellschaftlichen Diskurse aus: MeToo, müde Millenials, feministischer Sex, Genderdebatten. Wann beginnt man wirklich erwachsen zu werden ? Wie steht es um Kinderwünsche in dieser Zeit? Wohin verschieben sich heutzutage Generationsbrüche ? Und wann ist man der schlimmste Mensch der Welt ?

Nur eine norwegische Redensart...

Joachim Trier stellt klar, dass sich der Titel nicht direkt auf Julie, die Protagonistin bezieht. "Ich hielt es für einen ironischen Titel bei einer Liebesgeschichte oder bei mehreren! Es gibt im Norwegischen auch den Ausdruck, wenn bei einem etwas nicht geklappt hat, zu sagen: 'Ich glaube, ich bin der schlimmste Mensch der Welt!'"

Gute zwei Stunden dauert diese moderne komödiantische Reflexion über Existenz und Beziehungsdynamik und ist dabei keine Minute zu lang. Ein kluger Film und eine höchst unterhaltende Einladung ins Kino. Auch darf man auf die nächsten Rollen der tollen Hauptdarstellerin Renate Reinsve gespannt sein.