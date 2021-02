"Kino leuchtet": Bundesweite Aktion auch in Dillingen

Rhythmische Trommelklänge der Gruppe "Pimento" und ein in rotem Licht angestrahltes Kino haben am Sonntagabend in der Dillinger Innenstadt zahlreiche Passanten überrascht: Die Musiker und die Kinobetreiber wollten im Rahmen einer angemeldeten Versammlung auf die Lage der Kulturschaffenden im Corona-Lockdown aufmerksam machen.

"Es braucht einen Plan von unserer Regierung"

Sie würden einfach nur so gerne wieder üben, sagte Ines Laukner von den "Pimentos" - zumindest hätten sie gerne eine Perspektive, wann sie wieder damit anfangen dürfen: "Es braucht einen Plan von unserer Regierung, wann dürfen wir wieder spielen – das ist eigentlich unser Hauptanliegen."

Online proben ist gerade mit Trommeln, wo der Rhythmus exakt stimmen muss, kaum möglich. Sie könnten draußen proben, mit FFP2-Masken, mit Abstand – aber, es sei halt einfach nicht erlaubt, so Dirigent Ulrich Bammer.

Mit Popcorn und Hashtag Zeichen setzen

Claudia Mayr vom Filmcenter Dillingen, die sich mit ihrem Kino wie hunderte andere Kinos bundesweit an der Aktion "Kino leuchtet" beteiligt hat, betonte, sie und die anderen Kinobetreiber wollten mit der Aktion zeigen, dass sie - und das Kino als Kulturort - startklar seien und jederzeit für die Kunden da seien.

Als Zeichen dafür wurde auch Popcorn verkauft. Die Aktion wurde durch Postings in den sozialen Netzwerken unter dem gemeinsamen Hashtag #Kinoliebe begleitet.