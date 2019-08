Eine Woche nach seinem rätselhaften Verschwinden taucht ein 13-Jähriger wieder auf. Der Junge kommt einfach zurück zu seiner alleinerziehenden Mutter und seiner kleinen Schwester in Berlin. Mit verletztem Fuß, aber ohne weitere Erklärung. Das ist Regisseurin Angela Schanelec wichtig.

„Also die Geschichte des Jungen beginnt damit, dass er zurückkehrt, und ich hatte nie das Bedürfnis, zu zeigen, wo er war", erzählt sie. "Ganz einfach, weil ich es nicht weiß! Auf der einen Seite gibt es genügend Hinweise: Er war offensichtlich nicht bei einem Freund zu Hause, er ist dreckig, er kommt im Morgengrauen. Dann habe ich mich aber gefragt: Wäre es nicht interessant, stattdessen etwas anderes zu sehen. Also nicht den Film mit dieser Rückkehr beginnen zu lassen. Und dann habe ich gemerkt, dass es schön wäre, Tiere zu sehen.“

Die sieht man dann auch, in einem wundersamen Prolog. Ein Hund jagt einen Hasen. Dann frisst er ihn, in einem verlassenen Haus, und schläft schließlich zu Füßen eines Esels ein. Bei den Tieren könnte man als Zuschauer schnell eine Metapher vermuten, eine These, eine erzählerische Absicht. Doch der Regisseurin geht es gar nicht um solche Dinge, sie interessiert sich vielmehr für Momente, Atmosphären und Seelenlagen.

Die Undurchschaubarkeit menschlichen Handelns

Prinzipiell geht es in Angela Schanelecs Filmen um die Rätselhaftigkeit des Seins, um die Undurchschaubarkeit von menschlichen Motiven und Emotionen. Sie sucht das Absurde im Alltäglichen, und inszeniert vertraute Dinge so, dass sie plötzlich fremd wirken. Was ihr fern liegt, ist die Psychologisierung ihrer Charaktere.

„Also, ich glaube, dieses psychologische Spiel ist ein Trugschluß", sagt die 57-jährige Regisseurin. "Interessant wird es ja in dem Moment, in dem man sich nicht mehr erklären kann, warum jemand so und so reagiert. Erst dann entsteht für mich Interesse und Neugierde. In dem Moment, in dem es psychologisch aufgeschlüsselt ist und nur bedient, was man sich erklären kann, dann lohnt es sich für mich gar nicht.“

Das Leben von Astrid, der etwa vierzigjährigen Mutter des verschwundenen Jungen, gerät mehr und mehr aus den Fugen. Es geht um Verlust in diesem Film, auch ums Verschwinden, und um den Tod. Aber das auf irgendwie lichte Art und Weise. Beseelt von einer melancholischen Fröhlichkeit und aufgeladen mit der Schönheit des Lebens. Astrid steigt nachts über eine Friedhofsmauer und legt sich auf das Grab ihres vor zwei Jahren verstorbenen Mannes. Ganz still liegt sie da. In der Dunkelheit huscht plötzlich eine Wachtel zwischen ihre ausgebreiteten Arme. Eine berührende Szene, fast schon märchenhaft, aber auch bizarr, seltsam, aufregend.