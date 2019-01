vor 8 Minuten

Kino für Edgar Reitz-Fans im Hunsrück

Fans des Kult-Regisseurs Edgar Reitz ("Heimat") können sich seine Filme künftig in einem eigenen Kino in seiner Geburtsstadt Morbach im Hunsrück anschauen. Das Kino habe 30 Plätze und werde am 11. Januar eröffnet, so sein Betreiber Alfons Schramer.