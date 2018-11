Dies sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts

"Suspiria" - Remake des Dario-Argento-Horrorklassikers

"Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson auf Abwegen: In "Suspiria" spielt sie eine aufstrebende Tänzerin, die ins Visier der Madame Blanc gerät. Direkt an der Berliner Mauer leitet die in den 70er Jahren eine Tanzakademie mit übersinnlichem Geheimnis. Es ist ein Hexenzirkel, in dem es gefährlich brodelt.