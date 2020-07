"Waves": Drama einer schwarzen Familie an der Belastungsgrenze

Der Film atmet die Dynamik der Adoleszenz. Da ist die Musik, das Licht, die Farbe. Auch visuell entsprechen Schnitt und Kamera diesem spätpubertären Aufbruch ins Leben. Eine ausgelassene Fahrt durch Miami. Im Auto sitzt mit seiner Freundin der 17-jährige Tyler, Sohn einer schwarzen Mittelschichts-Familie, der Vater Bauunternehmer, die Stiefmutter Therapeutin. Tyler und Alexis genießen die Liebe. Die Sonne. Die Freiheit. Die finden sie immer wieder im Meer.

Unbesiegbar und selbstbewusst!

Regisseur Trey Edward Shults gelingt es, die Natur als weiteren Hauptdarsteller ins Bild zu holen. Im ersten Teil des Films als Metapher dieser Freiheit, des verlockenden Lebens, das vor Tyler liegen könnte. Er ist beliebt an seiner High School, der Star des Ringerteams, ein muskulöser, trainierter junger Mann, die kurzen gelockten Haar blond gefärbt, ein Typ, der sich für Selfies selbstüberzeugt in Pose wirft und glaubt, dass er – nicht nur in den Ringwettkämpfen – unbesiegbar ist.