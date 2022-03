Kino der Kulturen: Filmfestival Türkei Deutschland in Nürnberg

Das 26. "Filmfestival Türkei Deutschland" findet als Präsenzveranstaltung mit mehr als 70 Festivalgästen statt. Wie die Veranstalter InterForum e.V. in Zusammenarbeit mit dem KunstKulturQuartier der Stadt Nürnberg bekannt geben, ist das Veranstaltungsprogramm wegen der Pandemie reduziert. Gezeigt werden demnach 32 Filme, darunter etliche Premieren. Zudem stehen Filmgespräche mit Kunstschaffenden auf dem Programm.

Filme werden ausgezeichnet

Im Rahmen der zehntägigen Veranstaltung werden Spielfilm- und Kurzfilmpreise verliehen. Die Öngören Jury vergibt zudem einen Preis für Demokratie und Menschenrechte. Das Filmfestival Türkei Deutschland zeigt viele Filme mit politischem Hintergrund. Häufig werden die Konflikte im Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft thematisiert.

Prominenz aus der Türkei wird erwartet

Das 26. "Filmfestival Türkei Deutschland" wird am 11. März in der Nürnberger Tafelhalle eröffnet. Zur Eröffnung wird der türkische Film "Bergen" gezeigt. Die beiden Regisseure M. Caner Alper und Mehmet Binay reisen dazu aus Istanbul an. Erwartet werden auch prominente Schauspielerinnen und Schauspieler: Farah Zeynel Abullah, Erdal Beşikçioğlu und Nergis Öztürk.

Filmfestival läuft bis zum 20. März

Das Filmfestival Türkei Deutschland startete 1992 unter dem Titel "Türkei-Filmtage". Es widmet sich nach eigenem Angaben einem "kulturellen Austausch auf Augenhöhe". Die meisten Veranstaltungen finden in Deutsch und Türkisch statt. Das Filmfestival an verschiedenen Veranstaltungsorten in Nürnberg geht bis zum 20. März.