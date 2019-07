Warum "Der König der Löwen" emotional nicht mehr berühren kann

Es ist zwar noch kein Naturgesetz, aber in den Jahresplänen von Disney steht es schon lange geschrieben: Der Kreislauf des Lebens, er besagt, dass nahezu jeder Zeichentrickklassiker aus dem Maus-Haus als Live-Action-Remake wiedergeboren und idealerweise zu neuen Kassenrekorden führen wird. Allein in diesem Jahr flogen schon Aladdin und Dumbo mehr oder weniger erfolgreich über die Leinwand. Jetzt also ist es an der Zeit, den König der Löwen in die Serengeti zu schicken. Wobei es nicht die echte Wüste ist, in der sich das Hamlet-ähnliche Drama um Löwenprinz Simba und dessen intriganten Onkel und Königsmörder abspielt.

Hundertprozentige Computerarbeit

Das Remake ist komplett am Computer entstanden, weswegen die Bezeichnung „Live Action“ beziehungsweise Realfilm durchaus irreführend ist. Nachvollziehbar ist die Entscheidung für die hundertprozentige Computerarbeit aber insofern, da wie schon im Zeichentrickklassiker auch in der Neuauflage kein einziger Mensch zu sehen ist. Und kein Tiertrainer der Welt könnte echte Löwen, Hyänen, Erdmännchen und Warzenschweine zu den Reaktionen animieren, die für den Ablauf der Handlung notwendig sind.

Dass diese teilweise minutiös vorgeschrieben ist, zeigt die Anfangssequenz des Films. Von der aufgehenden roten Sonne bis zur Präsentation des neugeborenen Löwenbabys auf dem Felsvorsprung entsprechen sie fast exakt dem gezeichneten Original aus dem Jahr 1994. Ein geschickter Schachzug, um gleich zu Beginn den Puls von Nostalgikern nach oben und den von Remake-Skeptikern nach unten zu navigieren.