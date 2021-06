Kinga Tóth hat eine lyrische Maria-Maschine erfunden

Wenn Kinga Tóth liest, klingt das oft, als würde man einer Liturgie lauschen. Der Rhythmus treibend, die Sprache wie in Wellen. "Mariamachina" – der Zyklus, den sie schon seit etlichen Jahren immer weiter fortschreibt – hat einen besonderen Ton. Die Lyrikerin, Komponistin und Zeichnerin folgt auf vielfältige Weise den Geschichten über die zentrale weibliche Figur des Christentums – und ist dabei nicht besonders religiös, wie sie erzählt.

Performance verschiedener Künste

Ihre Gedichte entstehen in der Auseinandersetzung mit großen Fragen: "Wie kann eine so alte Frauenfigur so mächtig sein? Und warum gibt es keine Macht bei den modernen Frauen? Wie ist das, diese Frauenrolle? Klassische Frauenrolle, moderne Frauenrolle? Gibt es eine Beziehung? Können wir etwas von dieser Figur lernen?" In der Performance verwebt Kinga Tóth verschiedene Künste. Sie arbeitet mit Sounds, sie projiziert Fotografien und Zeichnungen. Und sie interpretiert Texte, nicht nur eigene, sondern etwa auch von Dichtern wie Hugo Ball oder Georg Trakl.

Die konkrete Poesie, das Wechseln zwischen Text, Bild und Klang, ist ein wichtiger Bezugspunkt für sie. Ebenso die klassische Moderne – Expressionismus, Dada – und schließlich auch Punk. Kinga Tóth studierte Germanistik und schreibt lange schon, neben dem Ungarischen, auch auf Deutsch. Auf Englisch ebenso: "Ich war relativ jung, als ich schon die ersten deutschen Wörter gehört habe. Ich war fasziniert. Diese Sprache hat mich so beruhigt. Und dann wollte ich das auf jeden Fall lernen, was dieses Sprachsystem oder dieses Klangsystem eigentlich ist. Die deutsche Sprache war meine Wahl. Das ist meine Identität."

Zwischen Theologie und Mechanik

Wer Kinga Tóths Poesie liest, kann darin eine Faszination für Maschinen entdecken, etwa für Kondenswasser- oder Bremspedalpumpen. Dazu kommen theologische Fragen: Physik und Metaphysik finden im Gedicht zusammen. Die Lyrikerin – die Augen leuchtend, die Haare ungebändigt, irgendwo zwischen Rot und Orange – sagt, die Themen ihres Schreibens verdankten sich der Familiengeschichte. Der Vater ist Bauingenieur, die Mutter Biologielehrerin und Lutheranerin, die Großmutter war Kommunistin, eine Großtante wiederum hyperkatholisch: "Ich bin einfach ihr Hybrid. Das ist gar nichts Unglaubliches, leider, gar keine Genialität. Das ist einfach, was ich geerbt habe. Für mich ist das ganz normal, diese Sichtweise von Funktionalität versus mystisches Ritual, Chanting, Metaphysik. In meinem Kosmos sind sie absolut eng miteinander."

Wie und unter welchen Bedingungen ein Gedicht in die Welt findet, lässt sich auch für Kinga Tóth nicht einfach rekonstruieren. Sie lässt sich gerne von alltäglichen Beobachtungen inspirieren. In der irischen Hauptstadt Dublin etwa sah sie in einer Kirche ein riesiges blaues Plastikfass mit der Aufschrift "Holy Water". In der Folge entstand eine vielstimmige "Dubliner Messe". Das Schreiben ist nie nur Reflexion, nur Sprachspiel. Es ist Freiheit: "Das gibt mir die Freiheit, dass ich alles darf. Dass ich alles fragen darf. Und dass ich alles sagen darf. Und dass der Text auch fähig ist, lebendig zu sein. Und connection: Mit einem Gedicht kann man Dialoge führen, Leute können ihre Meinung äußern."

Zwei Monate in München und Umgebung

Den zu Ende gehenden Aufenthalt in München habe sie als eine Zeit besonderer Ruhe und auch Seel-Sorge empfunden, sagt Kinga Tóth. Sie verweist auf die Einschränkungen im Zuge der Pandemie, etwa auf all die Begegnungen, die nicht stattfinden konnten – und ihr fehlen. Ebenso erwähnt sie die politischen Entwicklungen in Ungarn, dem Land, aus dem sie kommt. Und sie erinnert an das Gebot, dass sie selbst für das wichtigste hält: die Nächstenliebe.