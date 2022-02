"King Richard": Film über die Tennis-Schwestern Williams

Er hat ein paar Kilo zugenommen, einen Vollbart und sich einen leicht schlackernden Gang angewöhnt. Will Smith spielt Richard Williams. Er tigert durch die Tennisclubs der Weißen und holt wie ein Flaschensammler aus Papierkörben Tennisbälle, die andere weggeschmissen haben. Er hört in seinem alten VW-Bus, wenn er durch Los Angeles fährt, Radiosendungen über Tennis, in denen Fachleute erzählen, wie man einen Ball richtig schlägt. Wie ihn etwa Björn Borg schlägt.

Auf dem heruntergekommenen Platz, auf dem er mit seinen Töchtern Serena und Venus trainiert, hängt er Schilder auf, auf denen steht: Du bist ein Sieger!Und er drückt den weißen Männern in den Tennisclubs der Reichen eine kleine selbstgemachte Broschüre in die Hand, eine Art Exposé für eine zukunftsträchtige Anlage: Richard Williams will Geld sammeln für die Karriere seiner Töchter mit einer Art von Anteilsscheinen. Die beiden würden die Welt verändern, erklärt er allen – nur: Keiner glaubt ihm!

Hollywood-Film über (afro-)amerikanische Sieger

Der Filmtitel "King Richard" erinnert an Shakespeares Königsdramen: Auch dort geht es um Ehrgeiz, Hybris, um Träume vom Aufstieg, Herrschaft, Erfolg. Doch Regisseur Reinaldo Marcus Green überhöht seinen Film nicht als Königsdrama, was durchaus denkbar gewesen wäre. Er erzählt eher konventionell einen American Dream, der auch für Afroamerikaner gelten soll. Womit er natürlich zeigt, wie ungewöhnlich es bis heute ist, dass Schwarze im Oberschichtsport Tennis reüssieren. Richard Williams fragt etwa Vic Braden, einen ehemaligen US-Tennisspieler und in den 90er Jahren ein wichtiger Trainer und Promoter, um Rat.

Die 1980 geborene Venus und die 1981 auf die Welt gekommene Serena wuchsen in Compton auf, dem Viertel von Los Angeles, das durch Bandenkriege berühmt wurde, in dem immer wieder die Gewalt eskalierte und das bis heute eine der höchsten Kriminalitätsraten der USA aufweist.

Kritische Zwischentöne fehlen

Richard Williams hat Chuzpe. Er ist ein rechthaberisches Ego-Tier. Ein Mann ohne Selbstzweifel. Und mit einem Plan. Mit seinen beiden Töchtern taucht er einfach beim Trainer von Tennisstar Pete Sampras auf – und der entscheidet sich tatsächlich, Venus zu coachen.

"King Richard" ist beides – ein Sportfilm und ein Familiendrama. Ein Film, der visuell ziemlich uninteressant ist, der aber trotzdem Spaß macht. Vor allem wegen seines Hauptdarstellers, der immer eine große Klappe riskiert und der ständig alle verlässlich nervt.

Auf kritische Töne darüber, wie es ist, wenn Eltern versuchen, ihre Kinder von klein auf mit viel Drill zu Kampfmaschinen zu machen und damit eigene Aufstiegsträume zu verwirklichen, wartet man vergebens.

Venus gewinnt fünf Mal Wimbeldon, und ihre Schwester Serena holt insgesamt 23 Grand-Slam-Titel.