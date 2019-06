Preti Taneja stammt aus einer indischen Familie und ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Das Romandebüt der Autorin, Menschenrechtsaktivistin und Journalistin erzählt von einer reichen Familien in Indien, der "Firma", und ihrem Eigentümer Devraj. Indem Taneja ihre Geschichte nach dem Vorbild von Shakespeares "King Lear" erzählt, zeigt sie auch, dass die darin behandelten Fragen nicht nur eine Kultur und nicht nur eine Zeit beschäftigen. Cornelia Zetzsche hat mit Preti Taneja gesprochen.

Cornelia Zetzsche: Preti Taneja, Ihr Roman handelt von Ausbeutung, Gier, Gewalt gegen Frauen, gegen Arme, den Konflikt zwischen Generationen, Frauen und Männern, zwischen Kasten und Klassen, Korruption und Tradition. Es gibt eine soziale Rebellion und ein Bündel von Problemen. Was davon war Ihr erster Gedanke?

Preti Taneja: Was mich am meisten ärgert, ist die strukturell bedingte Diskriminierung und die Art und Weise, wie Machtsysteme jeden vereinnahmen und versklaven. Für mich steckt alles im Leben in diesem Stück "King Lear". Das blickt wirklich von oben auf die Gesellschaft und zeigt, wie sich die Menschen, die am meisten besitzen, am wenigsten kümmern. Ich wuchs mit Shakespeares Stücken auf, habe sie studiert, sein Vermächtnis ist in unserer Sprache, in unseren Theatern, in der Art und Weise, wie wir Metaphern benutzen, um über Armut und Verzweiflung zu sprechen und so weiter. Es gab viele Gründe, aber vor allem ging es mir um strukturelle Privilegien und strukturelle Diskriminierung.

Wo sehen Sie Parallelen zwischen dem Stück und der heutigen Situation in Indien?

"King Lear" beginnt mit dem König, der sein Königreich unter den drei Töchtern aufteilt und sie um seine Liebe und um ihren Teil des Landes buhlen lässt. Als ich jünger war, sah ich das Stück zum ersten Mal und studierte es in der Schule. Und ich verband das sofort mit der Geschichte von Indiens Teilung, die ich von meiner Mutter und meinen Verwandten gehört hatte. Bei dieser Teilung des Subkontinents in Indien und Pakistan – 1947 waren das West- und Ostpakistan, das später zu Bangladesch wurde – schmiedete man ein umstrittenes Gebiet in Kaschmir, das für mich wirklich eine Parallele zu Dover hat, am Ende von „King Lear“. Die Handlung beginnt mit dieser Teilung des Königreichs, und sie führt bis zum Bürgerkrieg. Interessanterweise führte die Konkurrenz, die Shakespeare zwischen den drei Mädchen aufbaut, bei mir zur Erkenntnis darüber, was das Patriarchat den Frauen antut, weil es uns wirklich voneinander trennt und uns zwingt, miteinander um die Anerkennung von Männern und vor allem von unseren Vätern zu konkurrieren. Und wenn unsere Väter Könige sind, wie können wir uns ihnen dann verweigern!? Diese Vorstellung, den Vater zu ehren als eine Art Zentrum des Universums, als Zentrum des Hauses, das ist sehr wichtig in der indischen Gesellschaft und im indischen Familienleben. Es war nicht schwer, solche strukturellen Parallelen zu finden.

Ihre Geschichte handelt vom alten Devraj, er ist König Lear, ein ehemaliger Maharaj, ein Patriarch der Familie, ein Tycoon mit drei Töchtern und dem Plan, sein Reich, sein Erbe unter diesen Schwestern zu teilen. Das Familienepos ist eine düstere Geschichte von Geld und Korruption, Gewalt und Gier. Ist es ein Porträt des India Shining von heute? Fanden Sie dort ein Modell?

Es gibt viele Parallelen zu der Art, wie sich indische Familienunternehmen in den 70 Jahren seit der Unabhängigkeit Indiens gewandelt haben. Sie sehen das an der Tata-Familie, die Stahl besitzt und vieles andere. Sie sehen das bei der Ambani-Familie, manche von ihnen leben in einem 27-stöckigen Haus mitten in Mumbai, ein paar Etagen sind nur Parkplätze, Hunderte von Bediensteten arbeiten und leben dort, das alles in der Öffentlichkeit. Ihre Unternehmensstrukturen sind sehr interessant, sehr kompliziert. Im Herzen, an der Spitze des Baums, steht die Familie. Von dieser Familie, die einen Teil privat führt, gehen all diese Tochtergesellschaften ab. Und dann gibt es kleinere Konzerne, die an der Börse notiert sind. Sie haben also diese Doppelstruktur von öffentlich und privat und immer mehr Abteilungen, das Fernsehen, den Luxustourismus, das Öl-Geschäft, eine Fabrik, eine Wasserversorgung. Und diese Unternehmen sind nicht ungewöhnlich in Indien, sie sind das Modell, das ich verwendet habe. Oder denken Sie an Facebook oder Google oder Amazon, das sind keine Familienunternehmen, könnten es aber sein. Sie besitzen uns. Es gibt nichts, was wir tun können, weil wir in diese Systeme hineingeboren wurden, die diese Unternehmen jetzt besitzen. Sie schaffen Wohlstand, ja, sie schaffen Arbeitsplätze, sie schaffen eine erstrebenswerte Klasse. Aber auf welche Art von Freiheit arbeiten wir hin im Innern dieses Systems?

In Ihrem Roman führen Sie nicht nur in diese reiche Familie, sondern auch in Slums und beschreiben die unglaubliche Armut. Auf der einen Seite gibt es die Trockenheit in den Dörfern, auf der anderen Seite haben wir den Luxus in Gurgaon, einem der reichen Vororte Delhis, inzwischen eine eigene Stadt. Für jemanden wie mich, die nach Indien kommt, ist es schockierend, denn niemand scheint sich verantwortlich zu fühlen für die Armut.

Wir sind alle verantwortlich für die Armut. Ich denke, wenn Sie etwas benützen, das in Indien hergestellt wurde, wenn Sie Kleidung kaufen, sind Sie für die Armut verantwortlich. Sie können nicht durch dieses Leben gehen, ohne zu erkennen: Wenn Sie etwas für Null Geld kaufen, hat ein anderer es für noch weniger gemacht. Nicht in Ihrem Land, nicht in Ihrem Hinterhof, nicht Ihre eigenen Kinder. Irgendjemandem irgendwo, und dafür sind wir alle verantwortlich.