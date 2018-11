Der beste Darsteller des "King Kong"-Musicals ist die Affenpuppe

Der Hauptdarsteller ist übrigens der einzig Überzeugende, und dass nicht nur, weil er 1.000 Kilo wiegt und sechs Meter hoch ist. King Kong erobert New York. Naja, er versucht es jedenfalls am Broadway Theatre, einem ehemaligen Kino mit knapp 1800 Plätzen. Und das Gebrüll war ja auch Gänsehaut pur, sagt Zuschauer Tom nach der Show: "Also wenn Du ihn zum ersten Mal siehst, in der ersten Sekunde, dann denkst du wirklich, der lebt!" 35 Millionen Dollar Produktionskosten. Jahrelange Vorbereitung! Produzentin Carmen Pavlovic sagt, die Leute fragen sie dauernd, ob der Affe singt. Nein, kann er nicht. Dafür habe man ja das Buch und die Musik: "Wir mussten die Geschichte so erzählen, dass er seine Stärken als Darsteller ausspielen kann."