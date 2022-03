Kindheitsort Schmalensee – zwischen Romantik und bitterer Not

Im Voralpenland rund um Mittenwald liegen verstreut die geduckten Holzbaracken von Schmalensee. In der NS-Zeit gehörten sie dem Reichsarbeitsdienst. Nach dem Krieg lebte hier die Familie Frank. Die Eltern und acht Kinder. Einer von ihnen ist Michael Frank, der 1947 als jüngster Sohn zur Welt kam.

Für die Kinder waren die gewaltigen Berge und die riesigen Schneemassen im Winter majestätisch und einschüchternd zugleich. Ebenso wie das, was sich hinter den Mauern dieser Baracke tat.

"Es war ein sehr autoritäres Haus. Und es gab durchaus auch innerfamiliäre Probleme, zwischendrin, auch größerer Art, von denen wir Geschwister meistens nichts mitbekommen haben, die aber vielfach dann nur atmosphärisch sich breitgemacht haben, mit denen wir oft dann erst sehr viel später konfrontiert wurden." Michael Frank

Glück und Not einer kargen Kindheit

Es gab auch Glück in diesem Kinderleben am Schmalensee, das Michael Frank auch in einem Buch beschreibt. Dazu gehören der Zusammenhalt der Geschwister, die spröde, aber zuverlässige Liebe der Mutter und die Zufluchtsstätten im Ort, wenn die Schulkinder in der Mittagspause sich selbst überlassen waren und in den strengen Wintern jämmerlich froren. Denn die Schule wurde zugesperrt, und es wäre unmöglich gewesen, im tiefen Schnee kilometerweit nach Hause zu laufen.

Michael Frank fand in den kalten Wintertagen Zuflucht im Haus der Familie Niggl – wortkarge, gutmütige Leute. Hier saß er auf der Bank am Kachelofen und wartete, dass die Schule wieder losging.

Ein anderer "gnädiger Ort", wie er sagt, war für Michael Frank das Gasthaus Stern. Hier gab es vom knorrigen Wirt einen Teller Suppe für zehn Pfennig – aber nur für die Kinder. Das Problem: Dem Buben fehlte sehr oft sogar dieses Geld.

"Im Nachhinein wundert man sich, dass zum Beispiel in diesem Ort niemand, nicht die Gemeinde und schon gar nicht die allesbeherrschende Kirche auf die Idee gekommen ist, für die Kinder der Weiler ringsum irgendetwas zu tun." Michael Frank

Katholische Familie mit dunklem Geheimnis

Auch in einem anderen Aspekt blieb die Kirche untätig. Solange die katholischen Familien im Ort gemeinsam regelmäßig den Gottesdienst besuchten, solange stimmte die Fassade, war alles in Ordnung – zumindest scheinbar.

Eines Tages schloss Vater Frank in der Wohnbaracke das erste Mal die Tür zum Musikzimmer hinter sich - und einer der jüngeren Schwestern. Das war komisch, weil im Haus sonst immer alle Türen offenstanden. Aber aus Kindersicht nichts weiter Ernstes, sagt Michael Frank: "Das lag alles so jenseits unserer Vorstellungskraft, dass wir erst sehr viel später von den Untiefen unseres Familienlebens überrascht wurden."

Anders für seine Schwester Hildegard, die von ihrem Vater missbraucht wurde. In ihrer unbeholfenen Not versuchte sie sich dem Pfarrer zu offenbaren, wenn auch in verschlüsselter Weise. Doch der Pfarrer verstand ihren Hilferuf nicht – oder wollte ihn nicht verstehen.

"Ich habe gebeichtet, dass ich mit einem verheirateten Mann was zu schaffen habe. Und da fragt der Pfarrer: 'Willste den später heiraten?' Das war seine ganze Reaktion darauf. Und meiner Mutter konnte ich nichts sagen, weil ich ihr nicht wehtun wollte." Hildegard Frank

"Jetzt bin ich unbeschwert und frei"

Später sind die acht Kinder in die Welt hinausgegangen. Michael Frank wurde Journalist, arbeitete für die "Süddeutsche Zeitung" als Nachrichtenredakteur, Kritiker und Auslandskorrespondent. 2020 erschien sein Roman "Schmalensee", in dem er die dörfliche Scheinidylle seiner Kinderwelt in der unmittelbaren Nachkriegszeit wieder aufleben lässt.

Seine Schwester Hildegard Frank machte zwei Ausbildungen zur Schneiderin und Kosmetikerin. Alle Geschwister sind einander sehr zugetan. Das damals karge Leben ist heute Gegenstand von Anekdoten. Und die wirklich problematischen Themen sind klar besprochen, sagt Hildegard Frank: "Ich habe eigentlich mit allem abgeschlossen und die Dinge sind erledigt. Es war schrecklich, als es zur Sprache kam, und ich war froh, dass ich endlich diese Last nicht mehr alleine tragen musste. Aber jetzt bin ich unbeschwert und frei."

Buchtipp: "Schmalensee" von Michael Frank (Picus Verlag, 2020)