Kindheit in Nordirland: Kenneth Branaghs Kinokunstwerk BELFAST

Aufblende, Panoramashot: Die Kamera gleitet vom Meer heran, von oben herab auf die Hafeneinfahrt von Belfast mit den großen gelben Containerkränen. Schwenkt dann wie in einem dokumentarischen Cityporträt über die Stadt, zoomt auf ein enges Viertel voller kleiner Townhouses.

Ein weiterer Zoom auf eine Mauer mit bunten Graffitis, darüber hinweg – und plötzlich wechselt das Bild, wechselt von Farbe auf Schwarzweiß, auf Fiktion. Man ist mitten drin im lauten und lebhaften Treiben der Kinder und Erwachsen in der engen Reihenhaussiedlung. Mit diesem gleichsam simplen wie wirksamen Kniff katapultiert einen der 1960 geborene Kenneth Branagh in den Alltag seiner Geburtsstadt. Und fokussiert gleich auf die heranstürmende Hauptfigur der kommenden Geschichte.

Kenneth Branaghs eigene Kindheit

Buddy ist das Alter Ego des Regisseurs. Geliebter Junge seiner Eltern, eingebettet in das engmaschige soziale Netz der neighbourhood, wo jeder jeder kennt: Das Leben ist gekennzeichnet von vielfältigen Problemen, aber auch von working-class-Ethos und Alltagshumor, wo Geldnot viele zum Wegzug zwingt.

Buddys protestantische vierköpfige Familie lebt mit den Eltern zusammen, Judi Dench ist bestens besetzt als knorrig-launige Großmutter, wie auch der nordirische Darsteller Ciaran Hinds als liebevoller Opa, der seine Gebrechen verheimlicht.

Oma und Opa, Mum und Dad

In dieses Setting platzt der aufkeimende Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, die sogenannten Troubles, die Belfast und seine Straßenzüge 1969 zum Hauptschauplatz der kriegsähnlichen Auseinandersetzungen machten. Im ehemals heterogenen Mikrokosmos des Viertels werden blutige Grenzen gezogen.

Straßenbarrikaden, Stacheldraht, Panzer und Milizen beherrschen die Szene von nun an. Buddys Vater, der sein Geld als Arbeiter in England verdient und wochenweise weg ist, muss abwägen, wie die Zukunft aussehen soll. Ein Jobangebot verspricht einen Ausweg.

Kenneth Branagh vermeidet den politischen Kommentar, bleibt in seiner autofiktionalen Betrachtung ganz bei der Sicht des Jungen auf die Welt, seinen Träumen und seinen Leidenschaften – wie etwa dem Kino. Wenn Buddy mit seiner Oma im Lichtspielhaus sitzt, werden die Bilder des Lebens erneut bunt.

Unübersehbar & ausgeklammert: Nordirlands blutiger Konflikt

In seiner Konsequenz, stets auf das coming of age von Buddy und seiner Familie fokussiert zu bleiben und den komplexen, blutigen nordirischen Bürgerkrieg mehr als erzählerischen Kolorit zu verwenden, ist "Belfast" schlüssig und romantisierend zugleich, konstruiert bisweilen fast anrührend ein simplifizierendes Porträt der irischen Arbeiterklasse. Aber mit der weitgehenden Ausklammerung des politischen Dramas entsteht auch eine kluge und zugängliche Annäherung an das Sediment der eigenen Geschichte. Das war Kenneth Branagh wichtig.