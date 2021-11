Willi Weitzel: Der Fernsehstar auf der Suche nach sich selbst

Willi Weitzel hat fast zehn Jahre lang in der Sendereihe "Willi wills wissen" Kindern die Welt erklärt. Er ist dabei in ausgefallene Rollen geschlüpft, hat erlebt, wovon Mädchen und Jungen nur träumen. Und er ist zum Star geworden.

Doch auf dem Höhepunkt seiner Popularität merkt er, dass etwas nicht mehr stimmt. Was er dann tut, verstört viele. Er steigt aus. Eine Entscheidung, die ihn bis heute schmerzt und die doch – wie er meint – notwendig war. "Ich wusste, ich musste erst einmal alles kappen, um irgendwie der zu werden, der ich bin."

Vom Theologiestudent zum Liebling der Kinder

Dass er einmal ein bei Kindern beliebter Star sein würde, hat Helmar Rudolf Willi Weitzel - wie er mit vollem Namen heißt - nicht gedacht. Anfang der 1990er-Jahre geht er nach München, um Theologie zu studieren. Er absolviert ein Praktikum beim Kinderfunk. Die Redaktion schickt ihn zum Casting für eine neue Kindersendung.

Keiner hat erwartet, dass "Willi wills wissen" (2002-2010) eine derartige Erfolgsgeschichte wird. Für ihn sind die Dreharbeiten eine faszinierende Spielwiese. Bald ist er so bekannt, dass sich auch die Großen der Welt von ihm befragen lassen. Aus dem Studenten wird ein Fernsehstar.

Rückzug in ein Kloster und eine neue Herausforderung

Die Serie ist so erfolgreich, dass immer neue Sendungen und Formate dazu kommen. Willi wird zum Werbeträger. Bald ist sein Gesicht in unzähligen Kinderzimmern zu finden. "Willi wills wissen" erhält einen Fernsehpreis nach dem anderen, denn auch ernste Themen wie Krieg und Tod spart die Sendung nicht aus.

2008 ist er wochenlang für seinen ersten Kinofilm unterwegs, da wird er Vater. Zeit, zu realisieren, was das bedeutet, findet er nicht. Erst bei den Dreharbeiten im Urwald holt ihn – bei einer ungewöhnlichen Szene - der Gedanke ein, dass er nun ein Kind hat. Der Spielfilm wird ein großer Erfolg, seine Ehe zerbricht. Willi Weitzel ist an einem Tiefpunkt angekommen. Das hatte er so nicht gewollt.

Wie viel Kind darf ein Erwachsener sein?

Weitzel hört auf und kappt damit – wie er selbst sagt – seinen Anker. Auf der Suche nach Halt geht er einige Tage in ein Kloster. Die Tage im Kloster lassen ihn seine Misere noch mehr spüren. Doch schlussendlich findet er dort auch Klarheit.

2012 heiratet er seine Freundin Lena, mit ihr beginnt er ein neues Leben. Zur Tochter aus der ersten Ehe kommen bald zwei weitere Mädchen. Er findet, was ihm vorher nicht gelungen ist. Aber: Der Abschied von "Willi wills wissen" bleibt eine Wunde, die immer wieder aufbricht.

"Da saß ich mit meiner Frau in einer kleinen Brauerei, und nach dem dritten Bier habe ich angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe: Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Die Tür, die ich zugeschlagen habe, die blieb zu. Sie ist nie wieder aufgegangen und auch, wenn ich noch so laut dagegen gepocht habe."

Geöffnet hat sich eine andere Tür. Als Moderator einer Wissenssendung steht Weitzel wieder vor der Fernsehkamera. Die Sendereihe eröffnet ihm ein neues Betätigungsfeld, sichert ein regelmäßiges Einkommen. Die Lücke von "Willi wills wissen" kann sie nicht füllen.

Anwalt für Kinderrechte

Seit 2012 realisiert Weitzel den Vorbereitungsfilm für die "Sternsinger" zur weltweit größten Spendenaktion von Kindern für Kinder. Es sind prekäre Situationen, in die sich Weitzel für seine Sternsingerfilme begibt. Zu erleben, wie viel Kinder schon von klein auf aushalten müssen, geht ihm spürbar an die Nieren.

Nach wie vor ist er ein Fürsprecher für die Kinder. Doch er hat sich verändert. Mehr und mehr wird er sich seiner Verantwortung bewusst. Er macht sich zum Anwalt für Kinderrechte, wirbt für einen positiven Umgang mit der Natur. Mit dem moralischen Zeigefinger haben seine Appelle nichts zu tun. Wo immer Willi Weitzel auftaucht, versprüht er gute Laune, Witz und Optimismus.