Kinderporno-Verdacht: Teichtmeister im September vor Gericht

Noch am vergangenen Freitag hatten sich einige Demonstranten vor dem Wiener Burgtheater und dem Landgericht versammelt, um den Prozessauftakt gegen Florian Teichtmeister anzumahnen. Die Protestierer sprachen von einem "Justizskandal" und einer absichtlichen Verschleppung des Gerichtstermins, wie österreichische Medien meldeten. Tatsächlich ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits seit August 2021 gegen den bekannten Schauspieler, unter anderem wegen des Besitzes von Kinderpornografie, erhob allerdings erst Ende 2022 Anklage. Am 8. Februar sollte der Strafprozess beginnen, wurde jedoch wegen Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten aufgrund einer Erkrankung kurzfristig abgesagt. Seitdem war von Beobachtern immer wieder auf einen baldigen Termin gedrängt worden. Jetzt bestätigte Vizepräsidentin und Gerichtssprecherin Christina Salzborn, dass Teichtmeister ab 5. September auf der Anklagebank sitzen wird.

Anwalt: "Rein digitales Delikt"

Grund für die mehrmonatige Verzögerung sei nicht etwa der Gesundheitszustand von Teichtmeister gewesen, der bereits im Mai wieder verhandlungsfähig gewesen sei, hieß es, sondern eine umfangreiche Prüfung der gerichtlichen Zuständigkeit. Je nach Schwere der Anklage müsste ein Schöffensenat über Teichtmeisters Schuld befinden. Teichtmeisters Anwalt Michael Rami war im Februar gerichtlich gegen Berichterstatter vorgegangen, die seiner Meinung nach unterstellt hatten, dass sich der Schauspieler "mit Tricks" der Verurteilung entziehe. Das sei nichts anderes als "üble Nachrede", von der sich Rami selbst betroffen fühlte.

Laut Staatsanwaltschaft beschaffte sich der Schauspieler ("Die Toten von Salzburg", "Wiener Blut", "Die Chefin") rund 76.000 Fotos mit kinderpornografischem Inhalt und speicherte diese auf zwei Smartphones, zwei Laptops, einem Desktop und mehreren externen Festplatten. Ursprünglich lautete der Vorwurf nur auf Besitz der Bilder, ein Computerexperte will allerdings festgestellt haben, dass Teichtmeister etwa 35.000 Dateien selbst bearbeitete, indem er etwa Collagen und Videosequenzen anfertigte. Das gilt als Herstellung von Kinderpornos und ist in Österreich mit bis zu drei Jahren Haft strafbewehrt. Es soll um eine Gesamtdatenmenge von 23 Terabyte gehen.

Aus Sicht von Teichtmeisters Anwalt handelt es sich um ein "rein digitales Delikt", wie er bereits im Januar auf Twitter mitteilte. Das sei ein juristischer Fachausdruck, der keineswegs der Verharmlosung diene: "Klar ist für jeden, dass hinter solchen Bildern reale Opfer stehen, nämlich missbrauchte Kinder, und dass die Nachfrage nach solchen Bildern das Angebot schürt, also immer neue Verbrechen produziert." Sein Mandant habe allerdings keine strafbaren Handlungen gegenüber anderen Personen begangen. Von einer nachträglichen Verschärfung des Strafmaßes für den Besitz von Kinderporno-Material ist Teichtmeister nicht betroffen, weil sie nach rechtsstaatlichen Prinzipien nicht rückwirkend wirksam werden kann.

Verfahren wegen Drogenbesitz eingestellt

In den österreichischen Medien war die Justiz heftig kritisiert worden, weil Teichtmeister keine Fußfesseln tragen musste und ein separates Verfahren wegen Kokainbesitz eingestellt worden war. Grundlage dafür war ein Paragraf, wonach die Staatsanwaltschaft von Verfolgung absehen kann, wenn aufgefundene Drogen nicht an Dritte weitergegeben wurden und nachweislich nur zum Eigenkonsum dienten. Außerdem befand sich Teichtmeister, der im Netz als "linkslastig" geschmäht wurde, in therapeutischer Behandlung.

Eine Ex-Lebensgefährtin des Schauspielers hatte die Ermittlungen gegen ihn am 4. August 2021 mit einer Anzeige wegen "fortgesetzter Gewaltausübung" ausgelöst. Mangels Beweisen wurde dieser Tatvorwurf jedoch fallen gelassen. Teichtmeister hatte den Ordnungskräften beim ersten Polizeieinsatz 100 Gramm Kokain ausgehändigt, zwei Tage darauf war es zu einer Hausdurchsuchung gekommen, bei dem das kinderpornografische Material sichergestellt wurde.