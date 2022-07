Kinder, rafft Neues: "Rheingold" bei Bayreuther Festspielen

Unterhaltsam waren diese knapp zweieinhalb Stunden zweifellos, und für Wagner-Insider auch eine spannende Story. Wer allerdings vorher im Reclam-Heft nachgeschlagen hatte, um sich über die "Rheingold"-Handlung zu informieren, dürfte bei der "Ring"-Eröffnung in Bayreuth wenig verstanden haben. Regisseur Valentin Schwarz interessierte sich weder für germanische Mythen, noch für die Götterwelt, und konnte auch mit Wagners Figuren nicht viel anfangen. Stattdessen erzählte er von den Verwüstungen der alltäglichen Gewalt in Kinderseelen, wie einst der spanische Filmkollege Pedro Almodóvar in "Schlechte Erziehung" (2004). Insofern wandelte Schwarz das bekannte Wagner-Zitat "Kinder, schafft Neues" leicht ab.

Der Applaus für die Sänger war höchst ungleich verteilt: Am meisten begeisterten Olafur Sigurdarson als Alberich und Christa Mayer als Fricka, Egils Silins als Wotan war zwar schauspielerisch sehr beweglich, stimmlich aber etwas eindimensional. Dirigent Cornelius Meister, der sehr kurzfristig eingesprungen war, erwies sich als souveräner Profi, der auch solche Riesen-Partituren im Griff hat.

Wieder am 10. und 25. August 2022 (Restkarten), sowie in den kommenden Spielzeiten der Bayreuther Festspiele.