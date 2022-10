Kinder, lasst es krachen: "Frau ohne Schatten" in Nürnberg

Eine gute Nachricht vorweg: Das marode Nürnberger Opernhaus steht noch und es ist auch kein Hörgerät durchgebrannt, obwohl bei dieser "Frau ohne Schatten" durchaus der Stuck in Gefahr war, von der Decke zu fallen, so sehr, wie es Dirigentin Joana Mallwitz krachen ließ. Klar, Richard Strauss war wirklich keine Leisetreter, weder in seiner "Elektra", noch in der "Salome", und auch diese Märchenoper aus dem Jahr 1919 lädt zu gewaltigen Klang-Exzessen ein.

Ein "Achttausender" für Dirigenten, eine Walpurgnisnacht für jedes Orchester. Strauss komponierte die "Frau ohne Schatten" mit dem ganz dicken Pinsel, übrigens in einer wahrhaft lärmigen Zeit, gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Die ungemein farbkräftige Partitur dürfte auch der einzige Grund sein, warum das Stück heute überhaupt noch hier und da aufgeführt wird, trotz der riesigen Dimension. Die Geschichte nämlich ist schwer erträglich und passt so gar nicht mehr in die moderne Welt der Gleichberechtigung, geht es doch um Frauen, die sich weigern, Kinder zu bekommen. Das galt 1919 wohl noch als egoistisch, krankhaft und irgendwie "teuflisch", während die Männer natürlich wahre Wunder an Mut, Opferbereitschaft und Verständnis vollbringen.