Kinder geben Spielzeugpistolen ab - für ein Kunstwerk in Murnau

Die "Säule des Friedens" reicht vier Meter in die Höhe. Rund 200 Spielzeugpistolen hängen an ihr. Sie kommen aus einem Dutzend Länder wie Polen, Russland, Deutschland und der Ukraine. Seit den 9. Mai steht die Skulptur in Murnau im Tagungs- und Kulturzentrum – anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs. "Als Zeichen für Frieden und Hoffnung", erklärt Murnaus Leiterin für Tourismus und Kultur, Alexandra Thoni.

Künstler: Plastikwaffen hergeben "ist auch nicht leicht"

Die vielen bunten Wasser-Pistolen und Schusswaffen für Plastikprojektile hat das Spielzeugmuseum Nürnberg durch einen weltweiten Aufruf gesammelt. Der Künstler hinter dem Projekt, Johannes Volkmann, hat sie darauf an ein Metallgerüst geschweißt. An jeder der Waffen hängt ein kleiner Hinweis, woher und von welchem Kind oder Jugendlichen das Spielzeug kommt. Die Säule soll so ein Zeichen von Kindern an die Erwachsenen sein, auf Gewalt zu verzichten, sagt Volkmann. "Jedes Kind liebt sein Spielzeug. Für jedes Kind ist es auch nicht leicht, die Plastikwaffen herzugeben."

Säulen in Nürnberg und Bukarest - irgendwann in Kiew?

Volkmann hat bereits ähnliche Säulen in Nürnberg, München oder auch Bukarest ausgestellt. Er wünscht sich, dass er eine davon auch einmal auf dem Maidanplatz in Kiew ausstellen kann. In Murnau ist die Säule noch bis Ende des Jahres zu sehen. In der dortigen Bücherei können Kinder auch weiterhin ihre Spielzeugpistolen abgeben.