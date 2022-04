Kinder aus Unterfranken für Filmjury gesucht

Drei Kinder aus Unterfranken können Teil einer Kinder-Film-Jury werden. Das Bayerische Kinder & Jugend Filmfestival sucht nach Kindern, die Lust am Filme schauen haben oder schon mal selbst einen Film produziert haben. Sie sollen zwischen 10 und 14 Jahre alt sein. Am 25. Mai sollen sie in Würzburg Filme von Kindern anschauen und bewerten.

Filmjury prämiert die besten bayerischen Kinderfilmproduktionen

Insgesamt besteht die Jury aus fünf Kindern, drei Plätze sollen mit Kindern aus Unterfranken besetzt werden. Die Jury prämiert die zwei besten bayerischen Kinderfilmproduktionen 2022. Wer bei der Kinderjury des Bayerischen Kinder & Jugend Filmfestivals mitmachen möchten, kann sich bis zum 1. Mai 2022 online bewerben. Das Bayerischen Kinder & Jugend Filmfestival (BKJFF) findet dann vom 8. bis 10. Juli in Würzburg statt.

Festival wird vom Freistaat gefördert

Das Kinderprogramm ist seit fast 20 Jahren ein fester Bestandteil des Bayerischen Kinder & Jugend Filmfestivals, heißt es in der Mitteilung. Die Kinderfilmgruppen aus ganz Bayern können hier ihre selbstgedrehten Produktionen einem breiten Publikum präsentieren und zeigen was sie bewegt. Für den Wettbewerb sind zahlreiche Produktionen eingegangen und insgesamt 17 Filme für das Online-Festival ausgewählt worden. Ab dem 3. Juli 2022 sind diese digital buchbar – für zuhause, im Klassenzimmer oder in Einrichtungen der Kinder- & Jugendarbeit.

Das Bayerische Kinder und Jugend Filmfestival ist ein Projekt des Bayerischen Jugendrings (BJR) und des JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.