"Kille Wau" in Dietfurt: Chinesenfasching auf dem Höhepunkt

In Dietfurt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz tobt am Donnerstag wieder der Chinesenfasching. Kaiser Fu-Gao-Di und sein Gefolge halten mit dem traditionellen Ruf "Kille Wau" Einzug und feiern mit Tausenden Faschingsfreunden.

Um 14 Uhr zieht der chinesische Faschingszug durch die Stadt mit rund 45 Gruppen inklusive des Kaisers, seiner Garde und eines riesigen Drachens. Ab 15:30 Uhr ist dann Podiums-Gaudi vor dem Rathaus angesagt, wenn der Kaiser feierlich proklamiert wird. Anschließend geht es in sämtlichen Gaststätten der Stadt weiter bis in die Nacht.

Seit über 90 Jahren Chinesenfasching in "Bayerisch China"

Dietfurt – oder auch "Bayerisch China" genannt – feiert seit über 90 Jahren den Chinesenfasching, traditionell am unsinnigen Donnerstag. Die Gaudi geht zurück auf eine Anekdote vor Hunderten Jahren: Der Bischof von Eichstätt schickte einst seinen Kämmerer nach Dietfurt, um die Steuern einzutreiben. Die Dietfurter aber ließen den Kämmerer nicht durch die Stadttore. Daraufhin berichtete der Kämmerer dem Bischof, die Dietfurter würden sich verschanzen wie die Chinesen hinter ihrer Mauer.

Im Jahr 1928 verkleideten sich dann die Musiker der Stadtkapelle Dietfurt im Fasching erstmals als Chinesen, 1954 folgte das "Kaisertum" in der heutigen Form. Der traditionelle Ruf der Dietfurter ist heute wieder "Kille Wau". Manfred Koller ist im vierten Jahr Kaiser "Fu-Gao-Di", was so viel heißt wie "glückbringender, großer Kaiser".