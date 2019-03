"Die Malerei ist weiblich" - Kia Vahland über Leonardo da Vinci

Schon der erste Satz ist eine kühne Behauptung: "Die Malerei ist weiblich", schreibt Kia Vahland. Nicht ohne hinzuzufügen: "jedenfalls die von Leonardo da Vinci." Tatsächlich sind seine wenigen als eigenhändig geltenden Gemälde überwiegend Frauenbildnisse - von der frühen "Madonna mit der Nelke" bis zur weltberühmten "Mona Lisa". Und die sind so lebensecht, so augenblickshaft und gleichzeitig geheimnisvoll tiefgründig, als habe der Maler die Frauen in ihrem Wesen ganz begriffen. Immerhin - so ein Leonardo-Zitat – hätten Verehrer der porträtierten Frauen die Leinwände geküsst als seien die Abgebildeten dort lebendige Wesen.

Leonardo malt Frauen eigenständig und mit Seele

Leonardo habe, so Kia Vahland, für die Sichtbarkeit der Frauen mehr getan als jeder andere Maler. "Leonardo behandelt die Frauen nicht als schöne Objekte, als Schmuckstücke, sondern für ihn sind es Frauen, mit denen er in einen Dialog tritt. Er zeigt sie als sehr zugewandte Wesen, als sehr eigenständige Wesen, die sich bewegen, die agieren, die selbst handeln und die daher eine Seele zu haben scheinen. Es ist ihm wichtig, seinen Bildfiguren eine Seele zu geben."

Tatsächlich entstanden die Bilder in einer Zeit, in der sich die Welt neu erfand, in der man überkommene Sichtweisen und Weltbilder auf den Prüfstand stellte und nicht selten neu definierte. Auch die männliche Sichtweise auf Frauen in der Kunst veränderte sich. Keusch waren sie bisher gewesen, sittsame Madonnen, reine Kunstfiguren. Die Kunst der Renaissance macht aus den Porträtierten Menschen aus Fleisch und Blut. Aus Besinnung, so Kia Vahland, werde bei Leonardo Sinnlichkeit. Seine Frauendarstellungen zeugten nicht mehr von Selbstaufgabe und Unterordnung, vielmehr äußere sich in ihnen Allgemeinmenschliches.