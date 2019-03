In Kevin Brooks' neuem Roman herrscht der Krieg aller gegen alle

Eine eigene Sprache

Für den Roman hat Kevin Brooks eine besondere Sprache gewählt – oder besser: erfunden. Er wollte die verminderte Schrift- und Sprachfähigkeit in einer Welt voller Gewalt und Krieg darstellen. Es gibt kurze Komposita – wie beim Schreiben von Nachrichten in den sozialen Netzwerken. Und Satzzeichen werden nur spärlich verwendet. "Ich wollte die Sprache gerne verfremden", erklärt der Schriftsteller. "Es wird ja im Buch nirgends angegeben, wie weit diese Zukunft entfernt ist. Für mich spielt der Roman in ein paar hundert Jahren. Und die Sprache verändert sich in einem Zeitraum von vier, fünfhundert Jahren. Man versteht sie noch immer. Aber sie ist trotzdem eine andere. Das erleben wir, wenn wir etwa auf die Schriftsprache aus dem 16. Jahrhundert schauen. Wir können sie noch lesen. Aber trotzdem sieht sie ganz anders aus."

Uwe-Michael Gutzschhahn, Kevin Brooks‘ Übersetzer, hat bei der deutschen Ausgabe nach einer Entsprechung für den Stil gesucht. Unter anderem hat er völlig auf Kommata verzichtet. Die Sätze rauschen oft wie ein Gewitter über die Leser. Brooks versteht es, mit der Sprache – nicht allein mit der Geschichte – einen erzählerischen Sog zu erzeugen: Man folgt ihm gebannt in eine Welt voller Trümmer.

Kritik am Brexit

Doch nicht erst in einer grausamen Zukunft, auch in der Gegenwart liegt vieles im Argen. Seinen 60. Geburtstag am Samstag darf der britische Schriftsteller nun doch noch als EU-Bürger feiern. Den bevorstehenden Brexit verurteilt er scharf – wie auch andere Schriftsteller und Intellektuelle aus Großbritannien, darunter A.L. Kennedy.

"Mit dem Referendum wollte der damalige Premierminister David Cameron seine politische Macht sichern", sagt Kevin Brooks. "Allein darum ging es. Das ist so irrwitzig. Generationen haben das Nachsehen, weil eine einzige Person an der Macht bleiben wollte. Die Demokratie funktioniert gut, wenn die Wähler wissen, worüber sie abstimmen. Aber manchmal führt sie zu völlig verkehrten Antworten. Und so war es beim Referendum über den Brexit. Das ist schlecht für uns alle."

Kevin Brooks spricht von einem großen, unnötigen Fehler. Immerhin: Seine Romane werden die künftige Grenze überwinden, der Schriftsteller hat ein treues Publikum diesseits des Ärmelkanals. Mit „Deathland Dogs“ hat er sein bislang düsterstes Buch veröffentlicht, nach einer ganzen Reihe von düsteren Romanen. Kevin Brooks führt seinen Lesern vor Augen, was einer Welt bevorstehen könnte, in der Egoismus und Nationalismus die Oberhand gewinnen.

Kevin Brooks' Roman "Deathland Dogs" ist - in der Übersetzung von Uwe-Michael Gutzschhahn - bei DTV erschienen. Am 11. April ist der britische Schriftsteller abends zu Gast in der Internationalen Jugendbibliothek München.

