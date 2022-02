"Kettensägen-Massaker": Ist das Original immer noch das beste?

Ganze 80.000 US-Dollar kostete der Horror-Klassiker, gedreht wurde auf grobkörnigem 16-mm-Film, der Gestank von Kadavern am Set soll bei den Dreharbeiten im Hochsommer 1973 unerträglich gewesen sein: Und doch schrieb das "Texas Chain Saw Massacre" (dt. Titel "Blutgericht in Texas") in der Regie von Tobe Hooper (1943 - 2017) Filmgeschichte. Der hoch umstrittene Horror-Streifen, Inbegriff des "Slasher-Films", der in Deutschland bis 2011 wegen Gewaltverherrlichung auf dem Index stand und in der ungekürzten Fassung immer noch keine "Jugendfreigabe" hat, beschäftigt aktuell die Fachpresse, weil wieder mal eine Neuverfilmung heraus kam, diesmal bei Netflix, inszeniert von David Blue Garcia.

Hooper war sein eigener Satiriker

Doch nach Auffassung des Branchenblatts "Variety" geht nichts über das Original, trotz der mäßigen Bildqualität. Die Hooper-Fassung sei kein bisschen gealtert und treibe das Publikum nach wie vor in den "Wahnsinn", ganz abgesehen davon, dass die Produktion Hollywoods Horror-Genre neu definiert habe. Beim Filmfest in Cannes war Hooper seinerzeit noch als "Faschist" beschimpft worden, die anfängliche Kinoauswertung musste ein Mitglied der New Yorker Mafia übernehmen, aber das alles verhinderte nicht, dass das "Blutgericht" kommerziell äußerst erfolgreich wurde und sprichwörtliche Popularität erreichte, auch bei denen, die nie eine Szene gesehen haben.

Auf der Top-Ten-Liste der Nachahmer findet die Variante von 1986 noch am ehesten "Gnade" und kommt auf Platz 2: Kein Wunder, hat Tobe Hooper, der auch "Poltergeist" inszenierte, doch einfach seinen Ur-"Slasher" zwölf Jahre danach noch einmal als Satire inszeniert. Ein Kannibalen-Clan fällt dabei in einen Vergnügungspark ein. "Irrwitzig" und total lustig, urteilt "Variety".

Auf Platz 3 wird die Fassung von 2003 eingeordnet, weil der deutsche Regisseur Marcus Nispel (58) jede Menge "kluge Einfälle" gehabt habe. So habe er das Tempo beträchtlich beschleunigt und eine Art "Negativ" vom Original abgeliefert. Und am wichtigsten: Auch Nispel drehte im heißen texanischen Sommer. Die 2006 von Jonathan Liebesman vorgelegte Prequel-Fassung "The Beginning" landet auf Platz 4. Allerdings lasse die Story nicht den Eindruck aufkommen, dass man sie "vermisst" habe.

Renée Zellweger landet auf den hintersten Plätzen

Noch ein paar "gute Stellen" seien im "Leatherface: The Texas Chainsaw Maccare III" von 1990 (Platz 5), während die 3D-Variante von 2013 allzu sehr mit schwer fasslichen Handlungs-Wendungen überfrachtet sei (Platz 6). Die Netflix-Neuauflage von diesem Jahr leide unter dem Problem, jede Menge ganz großer Ideen in neunzig Minuten unterzubringen, darunter Kritik am Kapitalismus, an den Sozialen Medien und an Luxussanierung, wie das Entertainment-Portal "Deadline" mäkelte.

Die Story sei völlig "sinnentleert" und entbehre jeder Logik. Allerdings sei der Film hervorragend fotografiert und überzeuge mit opulenten Sets, so "Variety", einschließlich eines Massakers im Party-Bus. Auf den hinteren Plätzen landet die Inspiration von 1995, in der immerhin Renée Zellweger and Matthew McConaughey mitspielten (8) und als Schlusslicht "Leatherface" von 2017, wo ein paar Patienten einer Nervenklinik für gesteigerte "Unruhe" sorgen. Allerdings nähmen nur die letzten zehn Minuten vage Bezug auf das Sujet.