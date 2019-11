Kepler und die Hexe: Ulinka Rublack erhält Historikerpreis

Für ihr 400-seitiges Werk wurde Rublack, die sich selbst in Interviews als "historische Anthropologin" versteht, mit dem Preis des Historischen Kollegs an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. In der Begründung heißt es mit dem Hinweis auf Fach-Rezensionen, die Autorin habe eine "bislang wenig bekannte Episode" im Leben von Kepler "auf der Basis einer einzigartig dichten Quellenlage" aufbereitet. Dabei verbinde Rublack "fundiertes Fachwissen mit anglo-amerikanischer Erzähltradition" und mache ein schwieriges wissenschaftliches Thema für die Allgemeinheit zugänglich. Der Autorin ist es wichtig, nicht nur die traditionellen Forschungsansätze der Diplomatie- und Politikgeschichte zu verfolgen, sondern auch Bevölkerungsgruppen in den Blick zu nehmen, die nicht zu den Eliten ihrer Zeit gehörten, etwa die Landbevölkerung, aber auch Frauen, die im 17. Jahrhundert von der Macht weitgehend ausgeschlossen waren.

Ulinka Rublack wurde 1967 in Tübingen geboren und studierte in Hamburg und Cambridge. Seit 1996 unterrichtet sie am dortigen St. John´s College Geschichte. Für ihr Buch über die Mode der Renaissance, "Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe" (Oxford 2010) wurde sie mit dem Roland H. Bainton-Preis bedacht, 2017 in die British Academy gewählt und ein Jahr darauf abermals ausgezeichnet, mit dem Reimar Lüst-Preis der Alexander von Humboldt-Stiftung. Gewürdigt wurden damit Rublacks Verdienste um die wissenschaftliche Vermittlung zwischen Deutschland und Großbritannien.