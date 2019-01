Kennedy macht in "Coming Society" Zuschauer zu Teilnehmern

Es wird dort für uns enden, wo es begonnen hat und wo wir uns sonst gemeinhin im Theater in unseren Breitengraden immer befinden: im Zuschauerraum. Doch schon jenes mit menschlichen Körperteilen bemalte, archaische Riesentor, das wie der Eingang zu einem ägyptischen Tempel wirkt, und das einem mit seinem blinkenden dritten Auge von Beginn an wie magisch anziehen will, macht deutlich: Das hier wird anders. Wie das auch die gerade mal 12 Dutzend Menschen verdeutlichen, die etwas verloren im großen Zuschauersaal sitzen. Und tatsächlich wird man schon nach kürzestes Zeit eingeladen, sich zu bewegen: "Attention, please stand up and walk towards the stage, proceed, enter through the gateless gate…" bittet eine Stimme aus dem Lautsprecher.

Die Zuschauer betreten die Bühne

Und so betritt man zusammen mit allen anderen eben jene Zone, die einem sonst durch die berühmte vierte Wand versperrt bleibt: Die Bühne. Und die entpuppt sich als farbexplodierende Erlebniswelt, die psychodelisch lodernd ausgemalt ist, in der Kreise gegeneinander fahren, in der sich runde und eckige Räume auftun oder: Höhlen, Pyramiden und gebärmutterähnliche Rundungen zu Spielorten werden, während sich Wirbelsäulen zu Mustern zusammenlegen. Wände mutieren da mit den auf sie projizierten, sich drehenden geometrischen Formen zu unendlichen Tunneln. Und die Natur zerfließt auf irgendwelchen Screens in die Unkenntlichkeit oder steht allenfalls noch in Gestalt ein paar mickriger Äste Pate, die noch dazu einbetoniert sind. Der Künstler Markus Selg hat diesen faszinierenden, sich um sich selbst drehenden Parcours für Susanne Kennedys Performance „Coming Society“ gebaut. Hier darf man sich die nächste gute Stunde frei bewegen, und hier begegnet man dann auch den Spielern, die diese Räume und Welten wechselhaft bevölkern und einem Sätze zuraunen, wie: „We have been waiting for you since a very long time“. Wie immer im Theater von Susanne Kennedy, kommen die Stimmen dabei als Playback, springen nun auch noch von weiblich zu männlich, ohnehin chargieren diese Figuren auch optisch zwischen den Geschlechtern, während sie mal schamanische Rituale ausführen, mal in Paarbeziehungen eintreten oder sich als Gastgeber gerieren, die als den eigentlichen Protagonisten des Spiels den Zuschauer ansprechen.