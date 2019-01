Kelly Family - Geschwister zwischen Konkurrenz und Karriere

Daniel Jérôme Kelly gründet 1974 mit seinen damals sieben Kindern, fünf weitere folgen, die Kelly Family. Von da an reist die Familie rund 20 Jahre durch Europa und die USA und macht Straßenmusik. Der scheinbare Zusammenhalt und die Organisation innerhalb der Familie beeindrucken.

Die Kelly Family - ein Familienunternehmen

Der Vater, selbst Lehrer, lehnt das staatliche Schulsystem ab und unterrichtet seine Kinder von zuhause aus. Gemeinsam mit ihm ist die drittälteste Tochter Maria Patricia Kelly, bekannt als Patricia Kelly, ab 1992 für das Management und José Maria Kelly, bekannt als Joey Kelly, für Werbung und Fuhrpark der Band zuständig.

Über Nacht zum Erfolg

Ihr Album "Over the Hump" und die daraus stammende Single "An Angel" verhilft der Kelly Family 1994 zum kommerziellen Durchbruch. Während sie von den einen regelrecht vergöttert werden, belächeln sie andere als verwahrloste Hippies. Doch die außergewöhnliche musikalische Begabung der Familie lässt sich nicht abstreiten.

Es folgen zahlreiche Nummer-1-Hits, mehr als 20 Millionen verkaufte Alben, 48 Gold- und Platinplatten und mehrere Preise der deutschen Musik- und Medienindustrie wie der Bambi (1995), der Echo (1996) oder die goldene Kamera (1998). In Europa, Brasilien, Südafrika und China feiert die Gruppe Erfolge.

Das große Comeback

Nach mehrjähriger Pause startet die Band, in kleinerer Besetzung, im Mai 2017 ihr Comeback. Schon kurz nach Veröffentlichung erreicht das Album "We Got Love" den ersten Platz der deutschen Album-Charts und wird mit "Platin" ausgezeichnet. Wie damals sind Jimmy, Joey, John, Angelo, Kathy und Patricia erneut vom unerwarteten Erfolg überwältigt.