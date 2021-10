Künstler des Lichts: Keith Sonnier im Neuen Museum Nürnberg

Irgendwie scheint es, als sei ihm das Pluralistische schon in die Wiege gelegt, auch die Offenheit der Welt gegenüber. Als Keith Sonnier 1941 in einem der ärmsten Landstriche der USA geboren wird, in einem kleinen Dorf in Louisiana, herrscht noch scharfe Trennung zwischen Menschen weißer und schwarzer Hautfarbe. Doch die Familie ist liberal, der Vater arbeitet eng mit Schwarzen zusammen, die Mutter singt im Gospelchor.

Inspiration durch fremde Kulturen

Zugleich wächst Sonnier zweisprachig auf, die Familie hat Wurzeln in der Bretagne. Es ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Dialekte, die für Sonnier lebenslang selbstverständlich bleiben werden, später auf all seinen künstlerischen Reisen nach Brasilien, Indien, Indonesien, China und Japan, wo er sich immer wieder inspirieren lässt von fremden Kulturen und mit Menschen vor Ort kooperiert.

"Lightsome" heißt die Ausstellung im Neuen Museum Nürnberg, die die weiten Horizonte eines Künstlers offenbart und die Kristin Schrader kuratiert hat: "Man assoziiert mit Keith Sonnier natürlich als allererstes Licht", so Schrader, für das Konzept der Ausstellung aber sei es ganz wichtig, den Künstler in seiner ganzen Vielfalt vorzustellen. Ein Jahr nach seinem Tod also eine Retrospektive zu zeigen, die alle Werkphasen vorstellt. "Wir haben über sechzig Werke aus sechs Jahrzehnten", erklärt die Kuratorin. Und der Titel der Ausstellung sei ein Wortspiel: "'Lightsome', wenn man das direkt aus dem Englischen übersetzt, bedeutet eben auch 'offenherzig', und es ist als Retrospektive auch eine Ausstellung, die biografisch ist. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, einen chronologischen Rundgang zu erlauben."

Kunst vom Sockel geholt

Kunst in all ihren Erscheinungsformen sollte für Sonnier so trivial, so banal wie möglich erscheinen. Schon in der frühen Arbeit "Roman Trough", die an eine Art Schweinetrog erinnert, verwendet der Künstler Mulltuch, einen Gazestoff, der auch zur Herstellung von Käse verwendet wird. Die Skulptur und das gesamte Kunstprinzip selbst holt er damit vom Sockel und stellt es programmatisch auf den Boden. Später in New York setzt er die Arbeit mit Alltagsmaterialien konsequent fort, experimentiert mit Fiberglas, Blei, Fett, Latex, Draht, Aluminium. Primärfarbige Neonröhren, formbare Leuchtmittel treten da etwa in einen verschlungenen Dialog mit Glühbirnen. Farbräume entstehen, kinderbunt dringt das Licht in den Raum.