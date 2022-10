"Keine Zeit zu kämpfen": So begründen Russen ihre Niederlagen

"Es ist alles im Krieg sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig", sagte schon der berühmteste preußische Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz: "Diese Schwierigkeiten häufen sich und bringen eine Friktion hervor, die sich niemand richtig vorstellt, der den Krieg nicht gesehen hat." Clausewitz meinte allerlei Unwägbarkeiten, die kein Stratege vorhersehen kann, aber das angebliche Hauptproblem der Russen hatte er noch nicht "auf dem Schirm": Sie haben "keine Zeit zu kämpfen", wie es die "Prawda" ausdrückt. Sie verweist auf ein "systemisches Durcheinander, multipliziert mit der nicht minder bekannten russischen Bürokratie" als Hauptgrund für die derzeitige Misere an der Front. Im Klartext: Die Kommandeure seien dermaßen mit dem Ausfüllen von Formularen und dem schreiben von Berichten beschäftigt, dass Ihnen die Aufmerksamkeit für das Geschehen auf dem Schlachtfeld fehle.

"Problematischer Mangel an Koordination"

Es gebe ungenügende Kommunikation zwischen Infanterie, Artillerie und Luftwaffe. Militärblogger Juri Kotenok stimmt dem rückhaltlos zu: "Wir haben einen äußerst problematischen Mangel an Koordination zwischen den Teilstreitkräften. Wir haben eine endlose Reihe von Genehmigungen und Berichten für die Spitze, und wenn schließlich die Entscheidung getroffen wird, das Feuer entweder an den Grenzen oder auf bestimmte Ziele zu eröffnen, ist niemand mehr da, der getroffen werden könnte: Der Feind manövriert." Es sei notwendig, Schlussfolgerungen zu ziehen, um den Menschen, die bisher "keine angemessenen Entscheidungen" treffen könnten, entsprechend der Situation vor Ort mehr Spielraum zu geben: "Wir müssen taktische Kommandeure mit Initiative auf Bataillons-, Regiments- und noch höherer Ebene fördern, diejenigen, die wissen, wie man kämpft."

Warnung vor "Psychose"

Das dürfte jedoch gerade nicht geschehen, denn Putin und sein Regime sind eher dafür bekannt, alles zentral steuern zu wollen, wohl aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Der russische Präsident soll sich gerüchteweise sogar mit vergleichsweise unbedeutenden militärischen Entscheidungen persönlich herumplagen. Dabei sorgt er zunehmend für personelles Chaos: Gerade hat er wieder einen wichtigen General geschasst, während er an dem viel gescholtenen Verteidigungsminister Sergej Schoigu festhält, weil der mit ihm eng befreundet ist.

Mancher Militärblogger glaubt, dass 70 Prozent der Armee aus "Idioten" bestünden, andere meinen, dass die russischen Soldaten heutzutage nicht mehr das nötige Nervenkostüm für den Krieg haben und verweist auf die Niederlage im Ersten Weltkrieg: "Damals hat das Imperium verloren, weil sich Verunsicherung und Niedergeschlagenheit ausbreiteten, die Suche nach inneren Feinden begann, Außenminister Pawel Miljukows Rede [über einen eventuellen Separatfrieden mit Deutschland] irritierte. Brauchen wir das hundert Jahre später noch einmal? Ich sage nicht, dass aus Fehlern keine Schlüsse gezogen werden sollten, und nicht, dass es nicht notwendig ist, Personen an der Spitze auszutauschen. Mehr denn je. Mir geht es ausschließlich darum, dass wir mit nüchternem Verstand vorgehen sollten, nicht in einer Psychose."

"Kluge Bücher sollten gelesen werden"

Einer der zahlreichen russischen Blogger beklagt die mangelnde Bildung in der Armee und schaut diesbezüglich etwas neidisch nach Kiew: "Es geht nicht einmal um die zahlenmäßige Überlegenheit des Feindes und auch nicht unbedingt um das Militärgenie des [ukrainischen Armeechefs] Walerij Saluschnyj. Er hat eine solche Anzahl von Soldaten geopfert, dass er sich nach einiger Zeit daran erinnern wird, insbesondere angesichts der Realitäten der politischen Situation. Fakt ist, dass kluge Bücher gelesen und nicht als Möbelstück ins Büro gestellt werden sollten. Und im Allgemeinen sind Bücher und Selbstverwirklichung viel wichtiger als ein strenger Blick, eine souveräne Stimme und die Fähigkeit, 25 Mal mit Tricks befördert zu werden."

"Lassen Sie sie Fehler machen"

Oleksandr Musienko, der Leiter des ukrainischen Zentrums für militärische Rechtsforschung, sagte dem im Ausland erscheinenden Portal "Currenttime", die Zerstörung der russische Logistik, etwa durch den Beschuss von Munitionslagern, habe Putins Armee schwer getroffen. Außerdem würden die Truppen kopflos hin- und hergeschoben: "Wir sehen, dass die russischen Streitkräfte nicht genügend Reserven haben. Sie bewegen sich ständig entlang der Frontlinie, was sie in verschiedenen Positionen angreifbar macht und dementsprechend den Streitkräften der Ukraine die Möglichkeit gibt, die Situation auszunutzen. Lassen Sie sie also nachdenken, lassen Sie sie Truppen bewegen, lassen Sie sie Fehler machen, lassen Sie sie sich den Kopf zerbrechen."

Die Verwirrung ist sogar bei kremlnahen Medien außerordentlich groß. Der Chefkolumnist der "Moskowski Komsomolez", Michail Rostowski, gab zu, auch beim "zehnten Mal" nicht verstanden zu haben, wie die Annexion der besetzten Gebiete nun genau vonstatten gehen soll: "Ich habe all diese Dokumente gelesen – die von Wladimir Putin unterzeichneten Vertragstexte, die diesem Thema gewidmeten Entscheidungen des Verfassungsgerichts – und habe immer noch nicht kapiert, was genau diese Ausdrücke in der Praxis bedeuten." Seiner Meinung nach sei es müßig, auf dem Papier künftige Grenzen festzulegen, so Rostowski mit verblüffender Ehrlichkeit, weil allein die Front entscheiden werde, wer wo regieren werde.

Große Lethargie in Russland

Als möglichen Ausweg aus der derzeitigen Krise empfiehlt er ein Vorgehen wie beim Koreakrieg 1953: "Dieser dreijährige Konflikt endete mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstands- und Waffenstillstandsabkommens – kein Friedensvertrag. Die beiden Koreas – eines mit seiner Hauptstadt in Pjöngjang, das andere mit seiner Hauptstadt in Seoul – erkennen immer noch nicht die Legitimität der Existenz des jeweils anderen an. Die beiden Staaten sind nicht durch eine Grenze getrennt, sondern durch eine Demarkationslinie, die die Positionen der Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens festlegt."

Inzwischen sollen 75 Prozent der Russen bereit sein, einen "sofortigen Frieden" zu akzeptieren, haben Meinungsforscher herausgefunden, die allerdings darauf hinwiesen, dass die Lethargie in Russland derart groß sei, dass die Befragten "jede Entscheidung des Präsidenten" unterstützten. Die meisten Andersdenkenden seien nämlich längst im Ausland.

"Soziale Anpassungsfähigkeit auf dem Schlachtfeld"

Eine besonders originelle und hochumstrittene Erklärung für die russischen Niederlagen hat sich Militärfachmann Phillips Payson O'Brien vom irischen St. Andrews College in einem Essay für den "Atlantic" einfallen lassen. "Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Generäle sind nicht die einzigen, die glauben, dass eine Armee umso besser auf dem Schlachtfeld abschneidet, je rücksichtsloser, hypermännlich und reflexhaft brutaler sie ist", so der Autor. Das sei jedoch komplett falsch: "Die jüngsten Ereignisse sollten die Vorstellung entkräften, dass die aggressivere Tötungsmaschine den Krieg gewinnt. Intelligenz, technologisches Know-how und soziale Anpassungsfähigkeit sind die Stärken, die auf dem modernen Schlachtfeld am wichtigsten sind."

Im Übrigen habe die gesellschaftliche Vielfalt in der Ukraine ihre Vorteile: "Da die Ukraine diverser und toleranter geworden ist, hat ihre Armee davon profitiert. Im Gegensatz zu Putins homophobem Militär gehören zu den ukrainischen Streitkräften LGBTQ-Soldaten, die 'Einhorn'-Abzeichen an ihre Uniformen geheftet haben. Der Mut dieser Soldaten und der Zusammenschluss des ukrainischen Volkes für die Vision einer toleranten und vielfältigen Gesellschaft haben zu einer allgemeinen Zunahme der ukrainischen Unterstützung für die Rechte von Homosexuellen geführt – und es unterstreicht die Überzeugung, dass jeder eine Rolle in der Landesverteidigung zu spielen hat."

Soldat nah bei Ernst Jünger

Diese Argumentation brachte manchen russischen Militärblogger zur Weißglut: "Die Plage der Sodomie soll sich von den Karpaten bis nach Kamtschatka ausbreiten. Wer sich dagegen wehrt, fällt in die Kategorie der Feinde des Westens."

Ein russischer Soldat, der im zivilen Leben Friedhofsverwalter war, empfiehlt als hauptsächliche Tugend an der Front: "Der erste Angriff muss moralisch überstanden werden." Damit ist er ungewollt nah beim deutschen Klassiker der Kriegsliteratur Ernst Jünger und dessen "Stahlgewittern", wo der Kampf als "inneres Erlebnis" gefeiert wird, das vor allem Nervenstärke voraussetze. Für den unfassbar abgebrühten Jünger dient die Schlacht der Charakterbildung. Allerdings hatte kaum einer seiner Kameraden im Ersten Weltkrieg Gelegenheit zu dieser aus heutiger Sicht bizarren Art der "Persönlichkeitsentwicklung": Die meisten fielen, nicht wenige innerhalb von Tagen.