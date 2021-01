Keine "Wilden" mehr: Disney will Dschungel-Shows modernisieren

Es war in der Tat eine andere Welt, als 1951 der britische Abenteuerfilm "African Queen" gedreht wurde. Regisseur John Huston, der sich auch gern als Großwildjäger betätigte, inszenierte mit Stars wie Humphrey Bogart und Katharine Hepburn eine launig-witzige Schiffsfahrt Richtung Tanganjika-See in Ostafrika. Ein paar Jahre später, im Juli 1955, ließ sich Walt Disney von der erfolgreichen Kino-Produktion zu einer "Dschungel-Reise" für seinen damals neu eröffneten Themenpark Disneyland im kalifornischen Anaheim inspirieren. Besucher erlebten zunächst einen recht furchteinflößenden Urwald, später wurde die Fahrt immer komödiantischer und familienfreundlicher. Jetzt soll der "Jungle Cruise" endlich auch zeitgemäß werden, was die Darstellung der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner betrifft.

Verschwinden "Kannibalen" und "Schrumpfköpfe"?

Nach Auffassung von Chris Beatty, dem Verantwortlichen bei Disney für das optische Erscheinungsbild der Freizeitparks, muss einiges getan werden, damit "Gäste aus aller Welt die Geschichten verstehen, die wir mit ihnen teilen". Die Attraktionen müssten die "vielfältige Welt, in der wir leben" respektieren. Und da komme es nun mal auf die Details an, so Beatty in einem Interview in einem Promotion-Blog von Disney. Beim jetzigen "Jungle Cruise", der auch in den Freizeitparks in Orlando, Hongkong und Paris angeboten wird, gebe es jedenfalls "einige Szenen", die dem Anspruch nicht gerecht würden.

Vor allem das "negative Erscheinungsbild" der "Eingeborenen" solle korrigiert werden. Bisher sind bei Disney die täuschend echt aussehenden und beweglichen Figuren der Indigenen vor allem als unterwürfige "Wilde" mit Bastrock und Federschmuck zu erleben, sogar "Kannibalen" bleiben den Besuchern nicht erspart, was häufig als "erschreckend rassistisch" kritisiert wurde.

Ein dubioser schwarzer Häuptling namens "Trader Sam" bietet "Schrumpfköpfe" zum Verkauf an und treibt auch an der Bar vom Disneyland Hotel als "Experte für Mixgetränke" sein Unwesen. In einer Szene, bei der sich Forscher vor dem Angriff eines Nashorns in Sicherheit bringen, thront ein Weißer auf der Spitze eines Baumstamms, während sich seine teils schwarzen Begleiter weiter unten festklammern. Künftig werden alle Personen gleichermaßen unbeholfen am Baum hängen.

Auch die Tiere sollen spätestens ab Ende des Jahres, pünktlich zum Start einer Kino-Version von "Jungle Cruise", deutlich fairer behandelt werden und "zuletzt lachen": So soll ein gekentertes Boot von Wissenschaftlern von einer Schimpansen-Familie in Beschlag genommen werden. Die Affen karikieren die Reisegesellschaft, sie lesen Karten, halten ein Mikrofon oder einen Sonnenschirm und lassen auf diese Weise nicht den Urwald, sondern die Forscher exotisch erscheinen. Laut Beatty soll klar werden, wer im Dschungel tatsächlich "zuhause" ist, nämlich nicht die Zoologen, sondern die Tiere.