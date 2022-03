"Keine Wahl": Chefdesigner des russischen Staatsfernsehens geht

24 Jahre war er Chefarchitekt beim Ersten Programm des russischen Staatsfernsehens und arbeitete nach eigener Überzeugung gern und aufrichtig für den Staat. Jetzt hat Dmitri Likin seinen Job wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine an den Nagel gehängt. Über die Gründe dafür äußerte er sich ausführlich gegenüber dem regierungskritischen Online-Portal "Meduza". Er wolle seine Entscheidung "rein persönlich" bewertet wissen, nicht politisch. Gleichwohl verwies Likin darauf, dass er die Argumentation des Kreml nicht länger nachvollziehen könne.

"Das bedeutet, dass ich mich entscheiden muss"

Putin behaupte, der Überfall auf die Ukraine sei nötig, um einen zukünftigen größeren Krieg mit den Vereinigten Staaten und der NATO zu vermeiden: "Ja, es ist schlimm, ja, es tut weh, jeder versteht das, Menschen sterben, aber es ist besser, dass jetzt 100.000 Menschen sterben als später der ganze Globus. Das ist ungefähr das, was uns gesagt wird. Das ist die Logik der Politik. Offensichtlich ist es im Rahmen dieser Logik möglich, die Entscheidung zu bewerten und die Risiken in Menschenleben abzuwägen. Aber ich bin kein Politiker. Ich glaube, dass ich einem Beruf angehöre, der zum Bereich der Kultur gehört. Und im Bereich der Kultur ist jedes Leben unbezahlbar. Jedes. So wurde es uns beigebracht. Das bedeutet, dass ich mich entscheiden muss – entweder für die Politik oder für den Kulturbereich, in dem ich all meine 55 Jahre tätig war."

"Jedes Leben hat unbestreitbaren Wert"

Likin lobte den Senderchef Konstantin Ernst (61), der ein "wahrer Patriot" sei und sich immer bemüht habe, das Programm "in der Mitte" zu halten, obwohl es "Auswüchse" bei der aktuellen Berichterstattung gegeben habe. Ernst habe jedoch stets den "gesunden Menschenverstand" im Auge behalten und "Fanatismus" außen vor gelassen.

"Sie sehen, ich bin kein Kämpfer, ich bewundere Menschen, die bereit sind, diesen oder jenen Standpunkt zu vertreten" so Likin. "Ich bin eine Privatperson und treffe meine Wahl anhand meiner persönlichen Koordinaten: Kann ich oder kann ich nicht? In dem Wertesystem, in dem ich existiere, hat jedes Leben einen unbestreitbaren Wert. Wahrscheinlich sehe ich das rein emotional - ich sehe mir das Filmmaterial an und unabhängig davon, wer es aufgenommen hat, tut mir jeder leid. Meine Kehle schnürt sich beim Anblick schwangerer Frauen aus Mariupol zusammen, und beim Anblick der Jungen, die wir an die Front schicken."

Vorbild von Likin ist deutscher Städteplaner

Architekt Likin ist Mitgründer des Moskauer "Wowhaus"-Büros und gehört zu den Bewunderern des deutschen Berufskollegen Wilhelm Eduard Höppener (russisch Maxim Geppener, 1848–1924). Der schuf 1924 einen "Generalplan" für die Umgestaltung von Moskau. Likins Büro gewann gerade eine Ausschreibung für einen Landschaftspark im Stadtteil Krasnogvardeisky von St. Petersburg, was zeigt, dass der Architekt in Russland bestens vernetzt und nicht gerade als Dissident bekannt ist.