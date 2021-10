Keine Übersetzung: Starautorin Sally Rooney boykottiert Israel

Größere Stars als Sally Rooney gibt es in der englischsprachigen Buchwelt derzeit kaum. 2017 wurden die Kennerinnen und Kenner auf sie aufmerksam, da veröffentlichte sie "Conversations with Friends". 2018 gelang Rooney der endgültige Durchbruch mit "Normal People" ("Normale Menschen"), der Roman über das Leben und Lieben junger Großstadtmenschen wurde auch verfilmt. Rooneys neues Buch heißt "Beautiful World, Where Are You?", stürmte gleich an die Spitze der "New York Times"-Büchercharts und ist auch bei uns ein Erfolg: "Schöne Welt, wo bist Du".

Der Verlag würde gern – Rooney aber nicht

Die ersten zwei Titel erschienen auch auf Hebräisch, der Sprache Israels. Wie zuerst israelische Medien berichteten, soll von Rooneys neuem Buch dort aber keine Übersetzung erscheinen. Rooneys angestammter Verlag habe auch diesmal eine hebräische Fassung veröffentlichen wollen, heißt es da – sei von Rooneys Agentur aber abgewiesen worden.

Rooney selbst bestätigt die Darstellung: Aus Berichten führender Menschenrechtsorganisationen gehe klar hervor, dass es sich bei Israels Umgang mit den Palästinenserinnen und Palästinensern um eine Form der Apartheid handle. Solange sich der Verlag davon nicht eindeutig distanziere, wolle sie ihm die Übersetzungsrechte nicht gewähren.

Rooneys Forderung: weitgehender Israel-Boykott

Ja, sagt Rooney, natürlich machten sich auch andere Staaten schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig. In diesem Fall wolle sie aber den Wünschen der palästinensischen Zivilgesellschaft entsprechen, die BDS-Kampagne unterstützen und Israel boykottieren.

BDS heißt "Boycott, Divestment and Sanctions" – Boykott, der Abzug von dort investierten Geldern, Sanktionen. Anliegen der Kampagne ist es, Israel durch einen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Boykott zu einem anderen Umgang mit den Palästinensern zu bewegen. Die einen sehen darin legitimen und gewaltfreien Widerstand gegen die israelische Siedlungspolitik. Für andere kommt in der Kampagne mehr oder minder gut versteckter Judenhass zum Ausdruck.

Sally Rooney spricht sich schon länger für einen solchen Boykott aus. Im Juli etwa hatte die 30-Jährige eine Petition unterzeichnet, in der Künstlerinnen und Künstler Israels internationale Isolierung fordern. Wenn sich ein Weg eröffne, die Übersetzungsrechte doch noch zu vergeben, wolle sie das gerne tun, so Rooney – aber nur in Übereinstimmung mit den Boykott-Richtlinien der BDS-Kampagne. Ihr Statement endet mit einer Solidaritätsadresse an das palästinensische Volk und dessen "Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit."

Ein Boykott zu diesem Zeitpunkt? "Gefährlich"!

Kritik kommt etwa von der israelischen Literaturwissenschaftlerin Gitit Levy-Paz: Rooney dürfe natürlich kritisieren, wen sie wolle. Ein Boykott, heißt es im jüdischen Online-Medium forward.com, sei aber nicht das richtige Mittel. Man möge sich erinnern, heißt es da, dass die Nazis schon bald nach der Machtübernahme zu einem Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen hatten.

Sie wolle damit nicht andeuten, dass Rooney antisemitisch sei, so die Wissenschaftlerin. Auch Kritik an Israel sei nicht automatisch antisemitisch. Angesichts der wachsenden Judenfeindlichkeit in den vergangenen Jahren sei Rooneys Entscheidung zu diesem Zeitpunkt aber "gefährlich". Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu heftigem Streit über die Boykott-Forderungen der BDS-Kampagne – zuletzt etwa in München und bei der Ruhrtriennale.