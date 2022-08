Keine TV-Rechte mehr: So geht der BR mit "Winnetou"-Filmen um

Es hat seinen naheliegenden Grund, dass "die ARD keine Winnetou-Filme mehr zeigt", wie die BILD-Zeitung schreibt: Die TV-Rechte liegen seit 2021 nicht mehr bei der ARD-Tochtergesellschaft Degeto, wie lange Zeit, sondern beim ZDF. "Im Übrigen wird der BR weiterhin Filmklassiker zeigen, die als solche Teil der Filmgeschichte sind. Im Einzelfall wird bei allen Filmen stets geprüft, ob der jeweilige Film in unser Programm passt. Das ist schon immer gängige Praxis und wird auch weiterhin so gehandhabt", heißt es von der BR-Pressestelle. Der zuständige BR-Filmredakteur Harald Steinwender, übrigens ausgewiesener Western-Experte, der über den Italo-Western-Regisseur Sergio Leone promoviert hat ("Sergio Leone: Es war einmal in Europa"), schließt sich der Haltung der ZDF-Kollegen an, dass Karl-May-Filme grundsätzlich weiterhin ausgestrahlt werden können.

Von der ZDF-Pressestelle hieß es gegenüber dem BR, dass "diverse Karl-May-Filme" in den "nächsten Jahren" ausgestrahlt werden, darunter am 3. Oktober dieses Jahres um 11.30 Uhr "Winnetou und das Halbblut Apanatschi".

"Es ist oft komplizierter, als es aussieht"

"Wenn man sich unseren Sendeplatz im BR-Fernsehen für Filmklassiker am Freitag um 22.45 Uhr ansieht", so Steinwender, "dann spielen wir dort eine große Auswahl von Klassikern. Da sieht man auch den blauäugigen Burt Lancaster in Robert Aldrichs ‚Apache‘ von 1954 als Häuptling Massai. Ein großartiger, anti-rassistischer Western – auch wenn die Besetzung heute vermutlich anders gelöst werden würde." Es habe schon immer Kulturtransfer gegeben, mal einseitig, mal in beide Richtungen: "Das ist nichts Besonderes und der im Kontext der Karl-May-Filme zunehmend geäußerte Vorwurf der ‚kulturellen Aneignung‘ erscheint mir in diesem Kontext doch sehr als Kampfvokabel."

"Filmklassiker sind immer auch ihrer Zeit verhaftet und als solche zu betrachten", so Steinwender. Er nennt das US-Bürgerkriegsepos "Vom Winde verweht" (1939) als Beispiel: "Da würde ich aber eine Info-Tafel davorsetzen, weil der Film wirklich eine sehr, sehr rassistische Darstellung der schwarzen Haushälterin ‚Mammy‘ enthält, wobei Schauspielerin Hattie McDaniel im Übrigen einen Oscar für ihre Rolle bekommen hat, als erste schwarze Schauspielerin. Es ist oft komplizierter, als es zunächst aussieht."

"Karl May wird oft auf Film-Klischees reduziert"

Die Romanfigur des Winnetou ist derzeit Gegenstand einer erregten Auseinandersetzung in den Medien, weil der Ravensburger Verlag zwei Kinderbücher, die begleitend zum Filmstart von "Der Junge Häuptling Winnetou" erscheinen sollten, auf Druck von Kritikern zurückgezogen hatte. Sie hatten von "kultureller Aneignung" gesprochen und bezeichneten die Karl-May-Werke als "rassistisch" und "kolonialistisch".

In einem "Offenen Brief" der Karl-May-Gesellschaft und der Karl-May-Stiftung hieß es: "Karl May, der häufig auf einige Film-Klischees reduziert wird, verdient eine differenzierte Betrachtung. Seine überaus einflussreiche Repräsentation außereuropäischer Kulturen ist selbst längst Teil der europäischen Kulturgeschichte und lehrreiches Exempel einer produktiven und autoreflexiven Begegnung mit Alterität. Gerade weil in seinen Texten Vorurteile vorausgesetzt, verbalisiert, bekämpft und überwunden werden, ist er keineswegs 'überholt', sondern auch für das 21. Jahrhundert eine lohnende Lektüre."

Wenn "Winnetou"-Bücher, wie vom Ravensburger Verlag behauptet, "die Gefühle anderer Menschen" verletzten, würden die "Wunden nicht dadurch geheilt", so die Karl-May-Forscher, dass man den "Verursacher - oder stellvertretend für ihn eine historische Künstlerpersönlichkeit - kurzerhand ausradiert".