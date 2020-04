Keine Strafe Gottes: Kunstexperte zum Brand von Notre-Dame

Wir haben jetzt über das Ideelle gesprochen. Aber was geht denn auch an Kunstgegenständen verloren, wenn so eine Kirche in Flammen steht?

Das sind unwiederbringliche Kunstwerke in Kathedralen. Es sind meistens Unikate, die für den Ort geschaffen wurden. Diese sind zwar normalerweise versichert, aber die Versicherungen können nur einen materiellen Wert ersetzen, nicht aber das Kunstwerk an sich. Und so sind diese Dinge eigentlich nicht mehr ersetzbar. Das ist ein echter Verlust, der nicht zu kompensieren ist. Das ist ein Verlust, der eine Lücke hinterlässt.