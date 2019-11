Keine Rücksicht auf Tenöre: "Die tote Stadt" in München

Brügge ist also mit seinem Nebel, seinen dunklen Kanälen und seinen gotischen Kirchen nicht nur eine "Tote Stadt", sondern auch eine "Toteninsel" im umfassenderen Sinn, der Hades als solcher, der wie ein Schatten auf dem Diesseits liegt, was allerdings in der Münchner Inszenierung optisch völlig ausgeblendet wird. Entsprechend weltlich kommt auch die große Oster-Prozession daher, die Korngold effektvoll hineinkomponiert, und auch sein süffiges Zitat der Oper "Robert, der Teufel" mit einem dort tatsächlich vorkommenden bizarren Ballett der auferstandenen, sündigen Nonnen, wurde hier zwischen Kissenschlacht und Swinger-Party nicht sonderlich überzeugend umgesetzt.

Geschmeidig, raumfüllend, Weltklasseformat

Gleichwohl, es war natürlich musikalisch ein Ausnahme-Abend, wegen Tenor Jonas Kaufmann, aber auch wegen seiner Partnerin, der Sopranistin Marlis Petersen. Kaufmann schien von Anfang an beweisen zu wollen, dass diese Partie keiner so singen kann wie er - so dunkel getönt, so geschmeidig, so melancholisch, so raumfüllend, im solchen Weltklasseformat. Unglaublich, wie er die Rolle durch stand, trotz zwei, drei minimaler "Unebenheiten" in der Stimme, die wohl seinem Übereifer geschuldet waren. Schauspielerisch allerdings war Marlis Petersen noch deutlich eifriger bei der Sache, und stimmlich ganz in ihrem Fach, konnte sie doch als Tänzerin Marietta eine Art Lulu geben, ihre langjährige Paraderolle.