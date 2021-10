Keine Masken mehr: Bayerische Theater fast im "Normalzustand"?

Mit einer "strikten Einlasskontrolle" könnten bald im bayerischen Kulturleben wieder "normale" Zustände herrschen wie vor der Pandemie. Jedenfalls hat das Kabinett den Weg freigemacht für eine durchgreifende Lockerung der bisherigen Corona-Regeln. Veranstalter, die demnach nur noch Geimpfte und Genesene zulassen, können sowohl auf Maskenpflicht, als auch auf Mindestabstände verzichten. Auch ein Alkoholverbot gibt es dann nicht mehr. Zusätzlich können Zuschauer einen PCR-Test vorweisen und dann ebenfalls ohne Einschränkungen eingelassen werden ("3Gplus").

"Mit der neuen Regelung können wir das ursprüngliche Kulturerlebnis mit der notwendigen Sicherheit angesichts der noch nicht beendeten Pandemie verbinden. Das freut mich sehr, denn es ist ein weiterer Schritt hin zur früheren Normalität", so Kunstminister Bernd Sibler in einer Pressemitteilung. Er habe in "zahlreichen Gesprächen mit Kulturveranstalterinnen und -veranstaltern sowie Kunstschaffenden bereits durchweg positive Rückmeldungen auf die neue Regelung erhalten".

Gesundheitsminister Klaus Holetschek äußerte sich ähnlich: "Jede Impfung bedeutet einen weiteren Schritt zu mehr Normalität und Freiheit. Aktuell sind fast zwei Drittel der Bayern erstgeimpft, daher können wir diese Veränderungen wagen. Ich freue mich, dass wir gerade auch die Kultur in den Vordergrund stellen, die viele Menschen schmerzlich vermisst haben. Mit 2G oder 3G+ fahren wir einen umsichtigen Kurs, der Kulturgenuss fast wie früher ermöglicht."

Theater noch zurückhaltend

Allerdings äußerten sich vom BR befragte Theater noch zurückhaltend. Das Gärtnerplatztheater in München verwies darauf, dass es vorerst bei den "alten" Regeln, also auch Maskenpflicht am Platz, bleibe. Grund dafür: "2G" sei für das Haus "keine Option", und PCR-Tests seien sehr teuer. Etwa zehn Prozent des bisherigen Publikums habe bisher die noch kostenlosen Schnelltests vorgelegt. Unter dieser Maßgabe seien auch schon zahlreiche Karten verkauft worden. Es müsse abgewartet werden, welche Auswirkungen die Kostenpflichtigkeit von Tests haben werde. Außerdem sei noch nicht geklärt, welche Regeln für die Darsteller und Backstage-Mitarbeiter gelten.

Auch das Theater Augsburg hält vorerst an den bisherigen Regeln fest. PCR-Tests seien möglicherweise manchem Zuschauer "zu umständlich". In einem Statement heißt es: "Als Staatstheater möchten wir unter den aktuellen Auflagen möglichst allen Interessierten ein Theaterangebot unterbreiten und kurzfristige Umstellungen der Einlasskriterien zu Gunsten der Kundenfreundlichkeit möglichst vermeiden. Wir werden die Möglichkeiten im Rahmen von 3G Plus prüfen, aktuell ist jedoch keine Umstellung geplant."

Staatsoper will erst mal Dialog mit dem Publikum

Ein Pressesprecher des Landestheaters Niederbayern teilte dem BR mit, dass die Stadt Passau für die dortige Spielstätte ab Samstag, dem 9. Oktober die "3Gplus"-Regel einführt, in Landshut solle das ab 15. Oktober der Fall sein. Die Stadt Straubing habe sich gegenüber dem Theater noch nicht geäußert.

Die Bayerische Staatsoper prüft derzeit die neuen Vorgaben, wie es gegenüber dem BR hieß, und will sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Zunächst solle ein "Dialog mit dem Publikum" in Gang kommen, um dessen Erwartungen in eine mögliche Neuregelung mit einfließen zu lassen. Erst danach werde entschieden. Ähnliches gilt für das Staatstheater Nürnberg, wo die Leitungsebene am Dienstagnachmittag ebenfalls noch in der "Entscheidungsfindung" war. Auch das Würzburger Mainfrankentheater ist nach einer Sitzung der Geschäftsleitung noch im internen Abstimmungsprozess und kündigte für Mittwoch eine Stellungnahme an.