Keine Kontrabässe mehr im Zug: Frankreichs Bahn erzürnt Musiker

Wer in Frankreichs Bahn mit einem größeren Musikinstrument unterwegs ist, riskiert Ärger: Kontrolleure kassieren bis zu 150 Euro Bußgeld, so die Erfahrungen von Betroffenen. Wenn eine Harfe, ein Kontrabass oder ein Keyboard in den Gang hineinragt, hört bei der SNCF (Société nationale des chemins de fer français) offenkundig jedes Verständnis auf. Die Höchstmaße für "Arbeitsmittel" betragen einen Meter Länge, 90 Zentimeter Breite und 20 Zentimeter Höhe. Wer beruflich sperrigere Gegenstände mit sich führt, wird auf den Güterverkehr verwiesen, was Musiker laut einem Bericht von "Le Figaro" zusätzlich erbost, verweisen sie doch darauf, dass ihre Instrumente teilweise aus dem 18. Jahrhundert stammen. Es verbiete sich daher, sie mit einer Spedition auf Reisen zu schicken.

Fahrräder und Skier offenbar kein Problem

Rund 2.400 Musiker in Frankreich sind nach Angaben des Nationalen Verbands Profedim betroffen. Eine Kontrabassistin, die im Zug unterwegs nach Paris war, um dort an der Einspielung einer CD mitzuwirken, musste 100 Euro Strafe bezahlen. Andere kamen mit fünfzig Euro weg, mussten sich von Kontrolleuren jedoch gönnerhaft belehren lassen, wie "günstig" das noch sei. In einer Stellungnahme von Profedim heißt es: "In einer Zeit, in der die Pandemie Musiker und ihre Aktivitäten besonders beeinträchtigt, aber auch das Bewusstsein für die gesellschaftlichen und ökologischen Fragen von morgen geschärft hat, erscheint es unerlässlich, nach Lösungen zu suchen, um Künstlern zu ermöglichen, mit ihren Instrumenten per Eisenbahn zu reisen."

Besonders absurd sei es, dass Fahrräder, Skier und andere Sportgeräte offenbar kein Problem darstellen. Die SNCF ordne Musikinstrumente als "Arbeitsmittel" ein, nicht als Reisegepäck. Um für Abhilfe zu sorgen, wandte sich der stellvertretende Vorsitzende von Profedim, Bruno Studer, brieflich am 6. September an den Präsidenten der SNCF, Jean-Pierre Farandou.